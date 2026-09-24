Agentes de IA ayudan a crear modelos digitales de tumores en minutos sin necesidad de programar

Archivo - Imagen de recurso laboratorio. - GORODENKOFF/ ISTOCK - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un equipo del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) ha desarrollado una tecnología que conecta agentes de inteligencia artificial (IA) con herramientas especializadas para crear modelos digitales de tumores en minutos y sin necesidad de ser experto en programación.

Este avance agiliza el proceso tradicional, que implica consultar documentaciones extensas, escribir código y trabajar con diferentes programas, lo que puede conllevar meses o años de trabajo. Todo ello queda simplificado a una simple conversación con un agente de IA dotado de estas capacidades, según ha explicado el BSC en un comunicado.

El estudio, publicado en la revista 'npj Systems Biology and Applications', describe el desarrollo de herramientas especializadas (servidores MCP) diseñadas para capacitar a los agentes de IA existentes para actuar como intermediarios entre los investigadores y herramientas de modelado avanzado como NeKo, MaBoSS y PhysiCell.

"Con este avance, hemos roto por completo las barreras que separaban a los biólogos experimentales del uso de herramientas avanzadas de modelado (...) Es muy similar a usar ChatGPT; no hace falta escribir ni una sola línea de código", ha detallado el investigador de BSC Marco Ruscone, primer autor del artículo.

Los creadores de las nuevas herramientas han destacado que cualquier investigador con los conocimientos suficientes podría llegar a obtener un primer borrador de un gemelo digital de un tumor con el que empezar a trabajar en menos de 10 minutos.

REPRODUCIBILIDAD DE LOS RESULTADOS

Asimismo, el artículo aborda retos fundamentales como la reproducibilidad de los resultados, uno de los pilares sobre los que se asienta el sistema de publicaciones científicas y que parece difícil de conseguir al trabajar con modelos de lenguaje, dada su naturaleza probabilística.

Sin embargo, los autores muestran que, mediante una interacción iterativa y específica con la IA, es posible obtener resultados consistentes y fiables, acercando la tecnología a los estándares de la investigación científica.

"Diferentes modelos de lenguaje pueden darte respuestas distintas, igual que pasaría si le hicieras la misma pregunta a diferentes científicos. Aquí la clave está en trabajar con ellos haciendo preguntas una y otra vez. Si los usas correctamente, no importa que digan cosas un poco diferentes, porque al final siempre convergen en el mismo núcleo esencial", ha señalado el investigador del BSC Miguel Vázquez, tercer autor del artículo.

Los servidores MCP desarrollados por el BSC ya están disponibles en acceso abierto para la comunidad científica. El centro ha destacado que este estudio sienta las bases del uso de los agentes inteligentes para acelerar la creación de modelos biológicos y gemelos digitales que ayudan al estudio de enfermedades como el cáncer.