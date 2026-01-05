Cómo afecta la edad a la recuperación de una lesión de la médula espinal

Archivo - Médula espinal - HADELPRODUCTIONS/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio de la Universidad de Pavía, en Italia, publicado en ‘Neurology’, la revista médica de la Academia Estadounidense de Neurología, analiza cómo la edad puede afectar la recuperación de las personas con lesiones de la médula espinal.

“Con el crecimiento poblacional y las mejoras en la medicina, el número de personas diagnosticadas con lesión medular está aumentando, al igual que la edad promedio en el momento de la lesión”, plantea la autora del estudio, la doctora Chiara Pavese, de la Universidad de Pavía.

“A pesar de los avances sustanciales en Medicina y Cirugía de las últimas décadas, la tasa de recuperación tras una lesión medular se ha mantenido estable --prosigue--. Nuestros resultados podrían ayudar a los investigadores a diseñar estudios adaptados a la edad de las personas para evaluar nuevas terapias y enfoques para personas con lesión medular”.

Los investigadores descubrieron que la edad avanzada no parece afectar la recuperación neurológica en áreas como las capacidades motoras y sensoriales. Sin embargo, el estudio reveló que las personas mayores presentaban una peor recuperación en áreas funcionales como la capacidad de cuidar de sí mismas en tareas como la alimentación, el baño, el control de la vejiga y los intestinos, y la movilidad.

También presentaban una peor recuperación en pruebas de capacidad para caminar, como la velocidad a la que una persona puede caminar una distancia corta, con o sin ayuda, como un bastón.

El estudio involucró a 2.171 personas con una edad promedio de 47 años, ingresadas en unidades de columna vertebral que participaban en el Estudio Multicéntrico Europeo sobre Lesiones de la Médula Espinal. Se les hizo seguimiento durante un año después de la lesión. Durante ese tiempo, se evaluaron sus capacidades. Los investigadores buscaron relaciones entre la edad y el grado de recuperación de sus capacidades a lo largo del año.

No hubo relación entre la edad y los resultados neurológicos, incluida la fuerza en la parte superior e inferior del cuerpo y la capacidad de sentir un toque ligero o un pinchazo. Sin embargo, los investigadores descubrieron que las personas mayores tenían mayor probabilidad de presentar una peor recuperación funcional que las personas más jóvenes.

En una prueba de independencia en actividades de la vida diaria, como alimentarse, bañarse, controlar la vejiga y los intestinos, y la movilidad, las puntuaciones generales oscilaron entre cero y 100, indicando una puntuación más alta una mejor recuperación.

Las puntuaciones de los participantes al momento de su ingreso en la unidad de cuidados de la columna vertebral después de la lesión promediaron 31 puntos. Después de un año, las puntuaciones promediaron 35 puntos.

Los investigadores descubrieron que cada década de mayor edad se asociaba con una reducción de 4,3 puntos en la prueba. Las personas mayores tuvieron una menor mejoría en todas las pruebas de la capacidad para caminar que las personas más jóvenes.

Estos resultados tuvieron en cuenta el tipo de lesión de la médula espinal que tenían las personas y su gravedad.

Los investigadores también encontraron una reducción notable en la recuperación funcional en personas mayores de 70 años. “Las personas mayores de 70 años necesitan enfoques específicos de rehabilitación que tengan en cuenta otras afecciones con las que puedan estar viviendo, como enfermedades cardiovasculares, diabetes u osteoporosis, y que les ayuden con una recuperación que se aplique a su vida diaria”, plantea Pavese.

Una limitación del estudio fue que un número considerable de personas de la base de datos original dejaron de estar incluidas después de un año y la información disponible sobre los motivos por los que abandonaron el estudio o si fallecieron durante ese periodo era limitada. Es posible que las personas que abandonaron el estudio o fallecieron difirieran, como grupo, de las que permanecieron en el estudio, lo que podría afectar los resultados.