¿Cómo afecta la diabetes tipo 2 a hombres y mujeres? Descubre las diferencias en las complicaciones

Archivo - Una chica diabética se revisa el nivel de azúcar en la sangre sentada en la playa en verano. Tratamiento y control de la diabetes mellitus, atención médica. Estilo de vida para diabéticos. - ALLCHONOK/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

En los años posteriores al diagnóstico de diabetes tipo 2, las mujeres tienen más probabilidades de desarrollar problemas de salud mental, mientras que los hombres tienen más probabilidades de desarrollar complicaciones cardiovasculares y renales, según un estudio publicado en la revista de acceso abierto 'PLOS Medicine'.

La diabetes tipo 2, un trastorno metabólico caracterizado por niveles elevados de azúcar en sangre, se produce por la resistencia o la producción insuficiente de insulina. A nivel mundial, afecta a unos 536,6 millones de personas de entre 20 y 79 años, lo que representa el 10,5 % de la población y se prevé que para 2045 esta cifra aumente a 700 millones.

Las enfermedades cardiovasculares, la enfermedad renal terminal y los trastornos de salud mental, como la depresión y la ansiedad, están asociados a la diabetes tipo 2. Se sabe que hombres y mujeres experimentan estas afecciones de manera diferente, pero la investigación aún no ha descrito la evolución de la enfermedad según el sexo y la edad en personas con diabetes tipo 2.

La investigadora Fabiola Eto, de la Universidad Queen Mary de Londres (Reino Unido), y sus colegas examinaron historiales médicos anonimizados de 28.720 hombres y mujeres del Reino Unido que desarrollaron diabetes tipo 2 entre 2010 y 2020. Los hombres representaron el 62% de la cohorte, con una edad media de 54 años al inicio de la diabetes tipo 2; las mujeres eran, en promedio, mayores al momento del diagnóstico.

En los años posteriores al diagnóstico, el 39% de los participantes experimentaron al menos un evento de salud significativo. La trayectoria y el momento de estos eventos difirieron según el sexo.

Por ejemplo, las mujeres fueron más propensas a desarrollar problemas de salud mental después del diagnóstico (8,1% frente al 5,3%) y a experimentar trayectorias que culminaron en la muerte, mientras que los hombres presentaron mayores proporciones de enfermedades cardiovasculares (8,4% frente al 5,3%), enfermedad renal terminal e hipertensión (21,1% frente al 20,2%).

Los investigadores observaron que, en promedio, las mujeres utilizaron más servicios de salud y recibieron más medicamentos a largo plazo que los hombres, lo que podría contribuir al aumento de los diagnósticos.

También se observaron varias similitudes entre ambos sexos. Tanto las mujeres como los hombres que presentaban una combinación de diabetes tipo 2 y un trastorno de salud mental experimentaron una mortalidad prematura en comparación con otros perfiles. En todos los grupos de edad y sexos, la hipertensión fue el evento más frecuente tras el diagnóstico de diabetes tipo 2.

Las directrices médicas actuales del Reino Unido carecen de estrategias de prevención y manejo específicas para cada sexo en el caso de la diabetes tipo 2 y sus comorbilidades, especialmente los trastornos de salud mental. Este estudio subraya la necesidad de intervenciones sanitarias diferenciadas según características como el sexo y la edad.

"Una de las señales más claras en nuestros datos fue la diferencia de género --destacan los investigadores--. Las mujeres jóvenes con diabetes tipo 2 presentaban complicaciones de salud mental antes y con mayor frecuencia de lo esperado, lo que sugiere que la evaluación psicológica rutinaria debería incorporarse a la atención estándar de la diabetes".

"En el caso de los hombres, el patrón fue diferente --precisan--: los riesgos cardiovasculares y renales tendieron a aparecer antes, lo que indica la necesidad de un seguimiento más temprano y estrategias más sólidas para fomentar la participación de los hombres en su tratamiento a lo largo del tiempo".