La AESAN alerta de la presencia de 'Salmonella' en lotes de hamburguesa de pollo 'Burkebab' de la marca Simon's Food

Imagen del producto afectado. - AESAN

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), adscrita al Ministerio de Consumo, ha alertado de la presencia de 'Salmonella' en lotes de hamburguesa de pollo 'Burkebab' de la marca Simon's Food, a raíz de una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de Castilla y León.

El producto afectado es 'Burkebab ultracongelada', de la marca Simons's Food, con fecha de consumo preferente 01/2027 y fecha de congelación 27/01/2026. Se presenta en una bolsa de 240 gramos y contiene tres unidades.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a la comunidad autónoma de Castilla y León, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otros territorios.

La AESAN ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. En el caso de haber consumido alguno de ellos y presentar síntomas compatibles con la salmonelosis, principalmente diarrea y/o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza, ha instado a acudir a un centro de salud.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.