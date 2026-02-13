La AESAN alerta por la presencia de alérgenos no declarados en una barra de chocolate negro de Toblerone

Imagen del producto afectado. - AESAN

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta para personas con alergias o intolerancias tras detectar la presencia de almendras, soja, huevo y leche no declarados en el etiquetado de una barra de chocolate negro de la marca Toblerone.

La AESAN ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de esta notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid. La empresa comercializadora ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

En concreto, se trata del producto con el nombre 'Chocolate negro con nougat 10% de miel y almendras' de la marca Toblerone. Cuenta con el número de lote OOY3154711 con fecha de consumo preferente 20/05/2027 y número de lote OOY3155111 con fecha de consumo preferente 17/06/2027.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias, Navarra, País Vasco y Madrid, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, la AESAN recomienda a las personas con alergia / intolerancia a las almendras, la soja, el huevo y/o los componentes de la leche que pudieran tener el producto en sus hogares que se abstengan de consumirlo.