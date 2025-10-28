La AESAN advierte de la presencia de sulfitos no incluidos en el etiquetado de endulzante natural de la marca Azucarera

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha advertido de la presencia de sulfitos no incluidos en el etiquetado de varios lotes del endulzante de origen natural 'Flor de Coco', de la marca Azucarera, a partir de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid.

En concreto, el producto afectado es 'Flor de Coco, endulzante de origen natural', de la marca Azucarera, con números de lote L9311911453, L9312605553 y L9313006553, sin fecha de caducidad. El producto se presenta en una bolsa de plástico y tiene un peso por unidad de 300 gramos.

La AESAN, adscrita al Ministerio de Consumo, ha detallado que la advertencia parte de las labores de autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Islas Baleares, Cataluña, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas con intolerancia a los sulfitos, que pudieran tener el producto mencionado en sus hogares, que se abstengan de consumirlo. Para el resto de la población, su consumo "no comporta ningún riesgo".

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.