Un aerosol nasal proporciona alivio del dolor a los niños atendidos en el servicio de urgencias

Archivo - Niña en un box de hospital. Urgencias - HRAUN/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un tratamiento para el dolor, que se administra mediante un aerosol nasal, ofrece una opción eficaz y sin agujas para los niños que son atendidos en el servicio de urgencias por diversas lesiones, según una investigación de la Universidad de Sheffield (Reino Unido) presentada en el Congreso Europeo de Medicina de Urgencias, que se celebra en París, Francia.

Los investigadores afirman que reducir el dolor de forma rápida y eficaz es especialmente importante para los niños en el servicio de urgencias, pero actualmente existen muy pocas opciones de tratamiento disponibles.

La investigación fue presentada por el profesor Shammi Ramlakhan, consultor de medicina de urgencias que trabaja en el Hospital Infantil de Sheffield y la Universidad de Sheffield. Según declara, "el dolor infantil sigue estando infradiagnosticado e infratratado.

Casi un tercio de los niños con dolor moderado a intenso no reciben un alivio adecuado del dolor en los 15 a 20 minutos recomendados en las guías internacionales. En este estudio, exploramos si una combinación de analgésicos administrados mediante un sistema de dosificación sencillo podría proporcionar un alivio del dolor rápido y eficaz a los niños atendidos en urgencias".

La investigación incluyó a 152 niños de entre uno y 17 años con dolor moderado a intenso que fueron atendidos en siete servicios de urgencias hospitalarias del Reino Unido y España entre mayo de 2024 y mayo de 2025. La mayoría presentaba lesiones en las extremidades, como fracturas y luxaciones, mientras que otros niños tenían quemaduras o lesiones en los tejidos blandos.

A todos los niños se les administró una combinación de dos analgésicos, sufentanilo y ketamina, mediante un aerosol nasal. La dosis se ajustó según el peso de cada niño, mediante el número de pulverizaciones del aerosol. Se evaluó a los niños 15 minutos después de recibir el tratamiento y nuevamente a los 30 minutos. Los investigadores utilizaron evaluaciones estandarizadas para comprobar el nivel de dolor de los niños y detectar posibles efectos secundarios del tratamiento.

Después de 15 minutos, más de la mitad de los niños (54%) sentían menos dolor y después de 30 minutos la mayoría de los niños (88%) sentían menos dolor. El dolor se redujo aproximadamente a la mitad en la mayoría de los niños (86,2%) 30 minutos después del tratamiento. Los efectos secundarios fueron leves e incluyeron náuseas o vómitos, mareos y picazón nasal.

"Nuestra investigación demuestra que este fármaco puede proporcionar un alivio del dolor rápido y significativo a los niños atendidos en urgencias. Los niños toleraron bien el aerosol nasal, sin efectos secundarios importantes. Esta es una buena noticia para los niños y sus familias. Además, ofrece a los médicos una opción sencilla y eficaz para tratar a sus pacientes, en un contexto donde actualmente existen muy pocas alternativas", explica el profesor Ramlakhan.

El aerosol nasal se estaba probando para el programa de autorización de comercialización para uso pediátrico (PUMA) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), cuyo objetivo es incentivar a los fabricantes a desarrollar y adaptar medicamentos específicamente para niños. Los investigadores afirman que el tratamiento debería estar disponible en Europa próximamente.

Este estudio evalúa un aerosol nasal que contiene dos tipos de analgésicos ya existentes, con un sistema de dosificación muy sencillo. Los resultados sugieren que ayuda a reducir el dolor de forma rápida y eficaz, sin necesidad de inyecciones. El tratamiento no provocó demasiada somnolencia y los efectos secundarios fueron leves.

"Como médicos, queremos brindar a nuestros pacientes tratamientos eficaces, lo que incluye el alivio del dolor. Sin embargo, las opciones disponibles actualmente para niños son limitadas, por lo que necesitamos más tratamientos como este en el servicio de urgencias", concluye.