La AEMPS se suma a la campaña europea 'Los medicamentos no son caramelos' para concienciar sobre su uso responsable

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) se ha sumado este lunes a la campaña de la Red Europea de Jefes de Agencias de Medicamentos (HMA, por sus siglas en inglés) 'Los medicamentos no son caramelos', la primera iniciativa de este tipo a nivel europeo que pretende concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de realizar un uso responsable de los fármacos sin receta.

Medicamentos como analgésicos, aerosoles nasales, antiácidos o jarabes para la tos están destinados a tratar dolencias leves tales como el dolor, la fiebre o el resfriado. Sin embargo, ninguno de ellos está exento de riesgo, y un uso incorrecto puede provocar efectos adversos o adicción.

Es por ello por lo que hasta 30 países europeos se han unido para señalar la necesidad de leer atentamente el prospecto, respetar la duración máxima de uso recomendada, seguir las instrucciones y consultar con un médico si los síntomas persisten.

La AEMPS ha formado parte del grupo de trabajo que se ha ocupado de desarrollar la campaña e integrado por cinco países, liderado por Países Bajos. Además, ha sido una de las ocho agencias que ha participado en su financiación y coordinando a la red para el lanzamiento, lo que señala el "éxito" de la coordinación europea en el ámbito de la regulación sobre el uso de medicamentos de uso humano.