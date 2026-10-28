La AEMPS informa del cese de venta, retirada y recuperación de un lote del cosmético 'Smilekit Teeth Whitening pen'

Imagen del producto afectado. - AEMPS

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado este miércoles del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación del lote 20250620 del cosmético 'Smilekit Teeth Whitening pen', tras la detección de una concentración de peróxido de hidrógeno superior a la permitida para productos bucales destinados al público general.

Según ha detallado la agencia, dependiente del Ministerio de Sanidad, análisis del producto realizados por las autoridades francesas han permitido identificar una concentración de peróxido de hidrógeno del 7,6 por ciento, cuando el límite máximo de peróxido de hidrógeno presente o liberado en productos bucales es del 0,1 por ciento.

Por ello, ha advertido de que el producto, puesto en el mercado por la compañía francesa France Effie Cosmeceuticals Technology y comercializado a través de la plataforma Temu, incumple los requisitos establecidos en el Reglamento (CE) n.º 1223/2009 sobre los productos cosméticos.

La AEMPS ha tenido conocimiento de este caso a través de una alerta notificada mediante el sistema de notificación europeo Safety Gate y ha comunicado las medidas de cese de venta, retirada y recuperación a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para su difusión.

El organismo ha pedido a las personas usuarias de este producto que, en caso de tener alguna unidad del lote afectado, no la utilicen.