La AECC instala en Madrid una "célula de la investigación" con motivo del Día Mundial de la Investigación en Cáncer - AECC MADRID

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Madrid ha instalado este miércoles en la Plaza de Chamberí de la capital una "célula de la investigación" con motivo del Día Mundial de la Investigación en Cáncer.

Así lo ha compartido la organización en un comunicado, en el que ha señalado que esta estructura ha permitido acoger paneles de conversación con referentes de la comunidad científica y pacientes, talleres divulgativos para todas las edades y una exposición de proyectos científicos de investigadores.

Así, la directora general de la Asociación Española Contra el Cáncer y de la Fundación Científica, Isabel Orbe, ha hecho referencia a la sinergia entre investigadores y pacientes, que mejora la relevancia y accesibilidad de la investigación y contribuye a definir prioridades, ampliar el acceso a ensayos clínicos, abordar desigualdades y garantizar resultados con impacto en la supervivencia.

Por su parte, la investigadora clínica del Instituto de Investigación Hospital 12 de Octubre, Elena Castro, ha hecho hincapié en que los investigadores también necesitan de los pacientes para poder enfocar y dirigir sus proyectos de la mejor manera posible, ofreciendo un punto de vista diferente y necesario.

Igualmente, han participado en la presentación institucional de esta iniciativa el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Madrid, Jaime Salaverri; el concejal del distrito de Chamberí, Jaime Fernández Taboada; la directora de Comunicación de El Corte Inglés, Ester Uriol; y Sara Andrada, paciente del programa Patient Advocacy.

La jornada se ha completado con charlas y talleres impartidos por las 'Voluntarias por la Ciencia de la Asociación', investigadoras que dedican parte de su tiempo a labores didácticas y de divulgación científica.