La AECC destina 10 millones de euros a un proyecto para investigar el glioblastoma y desarrollar nuevos tratamientos

Archivo - Exploración del cerebro. - GORODENKOFF/ ISTOCK - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), como parte de su iniciativa 'Ayudas Reto 70% supervivencia', ha destinado 10 millones de euros al proyecto 'Gliolife-AECC', liderado desde el Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO) y el Hospital Universitario 12 de Octubre, con el objetivo de estudiar el origen del glioblastoma para prevenirlo y desarrollar nuevas opciones de tratamiento.

Coincidiendo con el Mes de la Investigación en Cáncer y el próximo Día Internacional de la Investigación en Cáncer, que se conmemora el 24 de septiembre, la AECC ha presentado la iniciativa en un acto en el Hospital Universitario 12 de Octubre, donde se ha explicado que el objetivo es investigar el tumor cerebral maligno más frecuente en adultos y uno de los que tiene peor pronóstico, con 1.300 diagnósticos anuales y una tasa de supervivencia del cinco por ciento.

"El glioblastoma es un cáncer que lleva años y años que no ha pasado nada, no ha habido ningun elemento novedoso y ahora (...) tiene que pasar", ha subrayado el presidente de la AECC, Ramón Reyes, que ha enfatizado que este proyecto, que reúne a 42 socios y contará con una red de 24 hospitales distribuidos en 13 provincias, "es muy impresionante".

El director del programa de Inmuno-oncología y microambiente tumoral en el VHIO, Joan Seoane, y el coordinador de la unidad multidisciplinar de Neuro-oncología del Hospital Universitario 12 de Octubre y del Grupo de Investigación Neuro-oncología del Instituto de Investigación i+12, Juan Manuel Sepúlveda, lideran el proyecto, que durará más de cinco años, con posibilidad de ampliarse otros dos.

La investigación se basa en cinco pilares, como son, identificar las causas del tumor, monitorizarlo sin cirugía, desarrollar nuevas inmunoterapias, y apoyar al paciente de una manera global facilitando también su inclusión en ensayos clínicos y garantizando la equidad territorial.

Joan Seoane ha explicado que el glioblastoma "es un tumor muy agresivo y muy complejo". "Cada paciente tiene un tumor diferente, las células que forman un tumor son diferentes y encima cambian con el tiempo", ha apuntado para detallar que el proyecto estudiará los tumores de los pacientes para saber cómo eliminarlos.

En este punto, los investigadores han detallado que se contará con una 'app' móvil en la que cualquier paciente en España podrá conectarse, donar su tumor para que sea caracterizado y entrar así en el proyecto de investigación.

ORIGEN DEL TUMOR, CAUSAS Y TRATAMIENTOS

Entre los aspectos que se abordarán, Juan Sepúlveda ha destacado la epidemiología y las causas de la enfermedad, que en la actualidad son desconocidas y, de hallarse, podrían ayudar a prevenir el tumor y reducir el número de casos, yendo más allá de los tratamientos. "Se piensa que es una enfermedad aleatoria y que no está relacionada con factores externos. Vamos a ver si eso es verdad o no", ha referido.

En este sentido, ha señalado que se analizará información sobre dónde viven los pacientes, la posible exposición a radón u otras sustancias y su forma de vida. "Esa información global de todo un país para encontrar temas de etiología no se ha hecho nunca y lo tenemos ahora", ha resaltado.

En paralelo, la investigación también se desarrollará en el laboratorio para buscar las debilidades de los tratamientos disponibles y ver por qué no han funcionado bien. En cuanto se encuentren dianas terapéuticas, se pasará a la investigación clínica y, según ha avanzado, esta comenzará el próximo mes en el Vall d'Hebron con el primer ensayo.

Asimismo, Joan Seoane ha resaltado que una de las apuestas "fuertes" de 'Gliolife-AECC' es la inmunoterapia. De este forma, ha precisado que el proyecto está formado por varios subproyectos, pero que "todos están integrados y son sinérgicos", por lo que "la información de uno ayuda a otro y viceversa".

Tanto Seoane como Sepúlveda han coincidido en que sus expectativas sobre los resultados de este proyecto son positivas y que, en cinco años, se podrá hablar de avances, aunque han puntualizado que la investigación se trata de una "maratón", "un camino a largo plazo".

La misma visión favorable ha manifestado el coordinador del comité científico de Astuce Spain y cofundador proyecto OligoSpain y Astuce Spain, Manuel Meléndez, quien ha señalado que este proyecto permitirá que los oncólogos puedan contar con nuevas herramientas, tras 40 años con el mismo tratamiento. "Creo que lo vamos a conseguir, seguro", ha afirmado.

AYUDAS RETO 70% SUPERVIVENCIA

'Gliolife-AECC' es el tercer proyecto financiado por la iniciativa 'Ayuda Reto AECC 70% Supervivencia', que busca contribuir a superar el 70 por ciento de supervivencia en cáncer para el año 2030 y conseguirlo de una forma equitativa, para que cualquier paciente, independientemente de dónde viva, pueda tener más oportunidades.

Desde la AECC, Ramón Reyes ha puesto en valor la importancia de invertir en investigación y, en particular, en investigación en cáncer. En este punto, ha resaltado que la dotación económica para los proyectos "tiene que ser continuada en el tiempo y progresiva" y ha lementado la merma financiera que se está produciendo en Europa.

"En Europa parece que pintan bastos", ha aseverado para explicar que se ha recortado la financiación de 4.000 millones del Plan Europeo de Lucha Contra el Cáncer y que, en el contexto del Marco Financiero Plurianual de la UE 2028-2034, "no se habla de cáncer".

Tras insistir en que "la investigación no puede ir a golpes" porque es "un trabajo de fondo, incremental y colaborativo", ha instado a movilizarse para demandar los recursos necesarios para darle continuidad a los proyectos.