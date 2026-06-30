Los adolescentes ya usan la IA para pedir consejos sobre amor y amistad: los expertos alertan de este riesgo

Archivo - Adolescente tumbada en el sofá mirando el movil - CONSTANTINIS/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

A medida que los adolescentes recurren cada vez más a los chatbots de inteligencia artificial para obtener consejos sobre amistades, conflictos familiares y relaciones sentimentales, investigadores de la Universidad Estatal de Arizona (Estados Unidos) han observado que esta tecnología pueda alterar la forma en que los jóvenes aprenden a desenvolverse en las relaciones humanas.

Las herramientas conversacionales con inteligencia artificial, como ChatGPT, Replika, Claude y Character.AI, se están convirtiendo en una fuente común de apoyo emocional para los adolescentes. En este nuevo artículo publicado en 'The Lancet Child & Adolescent Health', los investigadores afirman que esta tecnología ofrece orientación inmediata y sin prejuicios, y tiene el potencial de beneficiar el desarrollo emocional.

CUANDO HABLAR CON UN CHATBOT SE CONVIERTE EN LA PRIMERA OPCIÓN PARA PEDIR AYUDA

Los autores advierten que, sin medidas de seguridad y un diseño cuidadoso, la dependencia de estos sistemas podría privar a los jóvenes de oportunidades para desarrollar habilidades sociales cruciales a través de la interacción personal.

"Las tecnologías se desarrollan a una velocidad vertiginosa, más rápido de lo que podemos seguir como científicos, más rápido de lo que pueden seguir los gobiernos y las políticas públicas", comenta la autora principal, Thao Ha , profesora asociada del Departamento de Psicología de la Universidad Estatal de Arizona (ASU).

Los estudiantes que se reunieron con los investigadores describieron cómo ellos y sus compañeros suelen utilizar la IA para buscar consejo sobre problemas personales y, a menudo, delicados en sus relaciones.

La adolescencia es un período crucial para el aprendizaje de habilidades como la regulación emocional, la resolución de conflictos, la capacidad de ponerse en el lugar del otro y el establecimiento de límites, plantea Ha. Estas competencias se desarrollan generalmente a través de interacciones cargadas de emociones con compañeros, parejas sentimentales y familiares, añadió.

"La gente no se da cuenta de que el aprendizaje relacional se produce durante la adolescencia y que estos momentos de conexión social son pequeños pilares que se convierten en elementos más importantes que te beneficiarán a lo largo de la vida", destaca Ha. "Realmente necesitas esos pilares para aprender las habilidades necesarias para tener éxito en tus relaciones".

Los investigadores señalan datos de encuestas que demuestran que el uso de la IA entre los adolescentes está muy extendido. Un estudio del Pew Research Center reveló que el 64% de los adolescentes estadounidenses utiliza IA interactiva, mientras que una investigación del Center for Democracy & Technology encontró que el 42% ha utilizado chatbots de IA para fines relacionados con la amistad y el 19% para relaciones románticas.

Los adolescentes comentaron a los investigadores de la ASU que los enfoques actuales para regular la IA, como la verificación de edad, son ineficaces y no reflejan sus necesidades. Otros describieron lo difícil que se está volviendo evitar el uso de la IA; un adolescente explicó que "prácticamente ya no hay forma de no usarla", lo que limita la posibilidad de usarla intencionalmente.

Los investigadores detectaron dos riesgos importantes: El primer fenómeno, que denominan "desplazamiento relacional", se produce cuando los adolescentes sustituyen las conversaciones con otras personas por interacciones con inteligencia artificial. Los autores argumentan que evitar conversaciones difíciles con amigos, familiares o parejas sentimentales puede limitar las oportunidades de desarrollar habilidades relacionales que ayudan a protegerse contra la depresión, la ansiedad y la soledad.

Los jóvenes participantes citaron ejemplos que iban desde buscar la validación de un chatbot después de discutir con sus parejas hasta usar la IA para obtener ayuda con las tareas escolares en lugar de contactar a sus compañeros de clase, lo que podría reducir las oportunidades cotidianas de conexión social.

CUANDO UNA IA SIEMPRE TE ENTIENDE: EXPECTATIVAS IRREALES Y CÓMO EVITAR QUE LA TECNOLOGÍA RESTE

La segunda preocupación, denominada "aprendizaje relacional desadaptativo", se refiere a que los adolescentes desarrollen expectativas poco realistas sobre las relaciones humanas. Dado que los sistemas de IA suelen proporcionar respuestas inmediatas y una validación constante, pueden reforzar las ideas preconcebidas y poco saludables de los jóvenes sobre las relaciones.

Al mismo tiempo, los jóvenes usuarios pueden llegar a esperar un comportamiento similar de sus amigos y parejas sentimentales, según los autores. Con el tiempo, esto podría reforzar patrones de relación poco saludables y aumentar la vulnerabilidad al rechazo, la violencia en las relaciones de pareja y los problemas de salud mental.

"La inteligencia artificial está programada para agradarte y sabe qué decir para satisfacer tus necesidades", explica Ortega. "Si obtienes plena satisfacción en todo, no aprendes a superar retos ni obstáculos".

Para comprender mejor cómo las tecnologías digitales están transformando las mentes jóvenes, Ha lidera un importante estudio financiado por el Instituto Nacional de Salud Mental. Los investigadores están reclutando a 300 adolescentes y sus parejas para realizar un seguimiento durante 18 meses y comprender cuándo, cómo y en qué contextos las interacciones digitales benefician o perjudican sus relaciones, su salud mental y su rendimiento académico.

Los datos compartidos de los dispositivos móviles de los adolescentes proporcionarán a los investigadores información en tiempo real sobre las interacciones digitales para analizar y comprender mejor el papel de la tecnología en las relaciones y la salud mental de los adolescentes.

En el artículo de 'The Lancet', Ha y sus coautores reconocen que la IA puede brindar beneficios significativos, especialmente para los adolescentes que enfrentan barreras para acceder a los sistemas de apoyo tradicionales. Los adolescentes que viven en zonas rurales, tienen alguna discapacidad, pertenecen a la comunidad LGBTQIA+ o tienen acceso limitado a servicios de asesoramiento psicológico pueden encontrar en la IA información y orientación accesibles cuando no disponen de otros recursos.

Según los investigadores, cuando se diseña teniendo en cuenta las necesidades de desarrollo, la IA podría servir de apoyo para la autorreflexión y reorientar a los adolescentes hacia la interacción humana en lugar de la sustitución.

En lugar de desaconsejar por completo el uso de la IA, los autores abogan por una mayor investigación sobre cómo las interacciones con la IA afectan el desarrollo adolescente a lo largo del tiempo. Asimismo, instan a las escuelas, las comunidades y los responsables políticos a invertir en educación sobre relaciones, servicios de orientación psicológica y oportunidades para que los jóvenes hablen abiertamente sobre sus relaciones.

"Para apoyar la salud mental de los adolescentes, será necesario garantizar que los sistemas de IA se utilicen de forma que fomenten el aprendizaje relacional", concluyen los autores, "al tiempo que se protegen las experiencias del mundo real a través de las cuales los jóvenes aprenden a amar y cuidar a los demás".