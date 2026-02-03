Los adolescentes muestran cada vez más síntomas de ansiedad y depresión

Archivo - Pareja de jóvenes hablando y consolando. - EGOITZ BENGOETXEA IGUARAN/ISTOCK - Archivo

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La celebración de la quinta edición de las Jornadas de Actualización Clínica en Psiquiatría 'Mens Sana In Corpore Sano' ha sido el marco en el que diferentes expertos de los más de 200 participantes han señalado que los adolescentes presentan cada vez más síntomas de ansiedad, depresión y dificultades emocionales.

Este encuentro, organizado recientemente en Barcelona por la compañía Viatris, ha servido, de esta forma, para abordar los retos en salud mental de este colectivo y el impacto del chemsex en algunos otros de la sociedad.

"Estas jornadas han permitido poner énfasis en los principales retos actuales en materia de salud mental, conjugando la evidencia científica con una perspectiva humanística", ha explicado su director el doctor Eduard Vieta Pascual, quien ha agregado que es necesario abordar la salud mental desde una perspectiva de precisión y conectada con la realidad social.

El también jefe del Servicio de Psiquiatría y Psicología del Hospital Clínic de Barcelona ha estado acompañado por, entre otros, la doctora Abigail Huertas, quien es miembro del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, y que ha afirmado que el aumento del malestar emocional en adolescentes y adultos jóvenes, "con frecuencia, acaba en los servicios de urgencias".

"No todo este malestar es patología mental, pero sí refleja una dificultad creciente para regular emociones en un contexto de alta presión social, digital y relacional", ha continuado Huertas, que ha añadido que "el reto clínico es saber discriminar, intervenir a tiempo y evitar tanto la medicalización innecesaria como el retraso en la atención de los casos más graves".

Otro aspecto tratado en esta cita ha sido el protagonizado por las redes sociales, que son un factor de riesgo emergente cuando su uso es excesivo o no supervisado. "Cuando no existe una educación adecuada sobre su uso, estas plataformas pueden convertirse en un factor desencadenante o amplificador de problemas de salud mental", ha manifestado la doctora Rosa Molina, quien trabaja en el Hospital Universitario Clínico San Carlos de la capital.

En cuanto al chemsex, que es una práctica asociada a consumo de sustancias y conductas sexuales de riesgo, la doctora Helen Dolengevich, del madrileño Hospital Universitario del Henares, ha mostrado su apuesta por abordar tanto los factores clínicos como los sociales.

"La práctica de chemsex cobra cada vez más relevancia en el colectivo de Hombres Gays, Bisexuales y otros Hombres que tienen sexo con Hombres (GBHSH)", ha recordado Dolengevich, quien ha subrayado también que, "en personas vulnerables, se ha observado mayor presencia de trastornos mentales asociadas generalmente a adicciones, lo que se denomina Patología Dual".

Ante todo ello, los presentes en este encuentro pusieron de manifiesto la importancia de reforzar la prevención, la educación en salud mental y los recursos asistenciales, especialmente en población joven.

En este contexto, el Country Manager de Viatris España, João Madeira, ha declarado que en esta entidad se encuentran "comprometidos con abordar los desafíos en salud mental que evolucionan continuamente, fomentando el diálogo y la colaboración entre los profesionales de la salud".

"Este evento refleja nuestra dedicación a vincular las perspectivas innovadoras con la práctica clínica", ha destacado Madeira, para concluir afirmando que el objetivo es "capacitar a los profesionales para ofrecer una atención más integral y con visión de futuro".

