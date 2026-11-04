Los adolescentes llegan a urgencias por cannabis y los adultos mayores por alcohol

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MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un amplio estudio nacional de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis (Estados Unidos), que analiza las visitas a urgencias y las hospitalizaciones relacionadas con el consumo de alcohol o cannabis en todo Estados Unidos, ha encontrado patrones de edad divergentes: entre las personas que acudieron al hospital por un problema relacionado con sustancias, el cannabis estuvo presente en la mayoría de las visitas de adolescentes y adultos jóvenes, mientras que el alcohol predominó entre los adultos mayores.

El estudio se publica en 'The American Journal of Psychiatry'. Según los investigadores, liderados por Kevin Y. Xu, profesor adjunto de psiquiatría en WashU Medicine, una mayor comprensión de los patrones cambiantes de daño causados ??por estas sustancias podría ayudar a esclarecer los riesgos que implica su uso.

Por ejemplo, según Xu, los riesgos del consumo de cannabis suelen simplificarse y subestimarse en los medios de comunicación, sobre todo teniendo en cuenta la creciente potencia de los productos de cannabis disponibles en el mercado. Este nuevo estudio podría ayudar a los médicos a proporcionar información más completa, detallada e individualizada a sus pacientes, y a que estos tomen decisiones más informadas sobre el consumo de alcohol y cannabis.

"En general, hemos observado que el consumo de cannabis tiende a aumentar y el de alcohol a disminuir; pero hasta ahora, no contábamos con datos de alta calidad que permitieran identificar qué tipo de consumo causa daños inmediatos, como las visitas a urgencias y las hospitalizaciones", asegura Xu.

Comprender las diferencias por edad en el consumo de alto riesgo es fundamental para poder ofrecer una atención eficaz y significativa a las personas en las distintas etapas de la vida.

Los investigadores analizaron datos anonimizados de pacientes procedentes de grandes bases de datos de seguros médicos, incluyendo seguros comerciales y Medicaid. El análisis incluyó a más de 1,3 millones de personas de entre 16 y 64 años que tuvieron al menos una consulta de urgencia relacionada con sustancias entre enero de 2016 y diciembre de 2023. El número total de consultas relacionadas con sustancias en el conjunto de datos superó los 5 millones. Los datos incluyeron visitas a urgencias relacionadas con opioides, estimulantes y otras sustancias adictivas, además de alcohol y cannabis. Los datos se analizaron por grupos de edad: 16-18, 19-24, 25-34, 35-44, 45-54 y 55-64.

Entre los adolescentes de 16 a 18 años que tuvieron una visita de emergencia o una hospitalización relacionada con el consumo de sustancias, el 84% tuvo al menos un encuentro relacionado con el cannabis, el porcentaje más alto de cualquier grupo de edad, en comparación con el 19% entre los adultos de 55 a 64 años.

Los jóvenes de entre 19 y 24 años experimentaron el mayor aumento en la proporción de encuentros relacionados con el cannabis durante los ocho años del estudio, aproximadamente 1,8 puntos porcentuales por año. La proporción de encuentros entre adolescentes relacionados con el cannabis aumentó en aproximadamente 0,8 puntos porcentuales por año durante el período de estudio, y los grupos de mayor edad mostraron muy pocos cambios.

Xu señala que la mayor potencia de los productos de cannabis disponibles en los últimos años facilita el consumo de cantidades mucho mayores de tetrahidrocannabinol (THC), el componente psicoactivo del cannabis, que en el pasado. Un estudio reciente sugirió que el trastorno por consumo de cannabis se vuelve más probable con un consumo superior a los 40 miligramos de THC semanales en adultos y a los 30 miligramos semanales en adolescentes.

Según Xu, la alta potencia de los productos de cannabis supone riesgos particulares para los adolescentes y los adultos jóvenes, que atraviesan periodos críticos de desarrollo cerebral. El consumo excesivo en la adolescencia también se ha asociado con un mayor riesgo de síntomas psicóticos, aunque la mayoría de las personas que consumen cannabis no experimentan estos problemas.

Si bien muchas personas consumen cannabis regularmente sin necesidad de atención de emergencia, el estudio encontró un preocupante aumento en los ingresos hospitalarios relacionados con el cannabis que involucran psicosis y vómitos severos entre los jóvenes.

Cabe destacar que, cuando los investigadores analizaron únicamente las hospitalizaciones en las que el cannabis era el motivo principal de ingreso, la tendencia entre los adolescentes disminuyó, lo que sugiere que, si bien el cannabis está cada vez más presente en las consultas de atención aguda, puede que no sea el único factor determinante de la hospitalización, que a menudo implicaba otras sustancias o afecciones psiquiátricas concomitantes.

El estudio contabilizó cualquier visita a urgencias u hospitalización en la que el cannabis figurara en la lista de diagnósticos, por lo que la visita en sí podría deberse a algo completamente distinto, como una lesión en un accidente de tráfico, una crisis psiquiátrica o un problema médico no relacionado. Casi la mitad de los casos relacionados con el cannabis en el estudio también involucraron al menos otra sustancia, aunque los investigadores no analizaron qué afecciones específicas figuraban como motivo principal de ingreso.

A pesar de la tendencia general a la baja en el consumo de alcohol en los EEUU durante el período del estudio, los resultados mostraron que las visitas a urgencias y los ingresos hospitalarios debidos al consumo de alcohol se mantuvieron elevados y tendieron a aumentar con la edad.

Entre los adolescentes, el 33% tuvo algún incidente relacionado con el alcohol, y este porcentaje aumentó progresivamente con cada grupo de mayor edad.

Entre el grupo de mayor edad, de 55 a 64 años, el 70% tuvo algún incidente relacionado con el alcohol. El incremento más pronunciado de todas las tendencias observadas en el estudio se dio en el consumo de alcohol como principal causa de hospitalización entre adultos de 25 a 34 años, que aumentó 3,6 puntos porcentuales al año.

"Quedan muchas preguntas sin respuesta, sobre todo para comprender por qué los patrones de daño relacionados con el consumo de sustancias varían tanto a lo largo de la vida. Planeamos continuar nuestra investigación, partiendo de estos fundamentos, para que los profesionales clínicos puedan informar mejor a cada paciente y al público en general sobre los riesgos del consumo de sustancias", finalizan los autores.