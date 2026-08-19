¿Adiós a los ronquidos? Hallan una posible clave en el flujo de aire irregular en tejidos blandos

Archivo - Hallan posibles soluciones ante ronquidos al descubrir un flujo de aire irregular a través de tejidos blandos - MEGAFLOPP/ISTOCK - Archivo

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores de Real Instituto de Tecnología KTH de Suecia ha desarrollado un modelo 3D de las vías respiratorias superiores al objeto de analizar cómo es el ronquido, estudio a través del que ha descubierto que los sonidos más fuertes se deben a un flujo de aire irregular a través de tejidos blandos, lo que sugiere "posibles soluciones".

De este modo, y a través de un modelo computacional publicado en la revista especializada 'Physics of Fluids', estos científicos han revelado el mecanismo físico de los ronquidos persistentes, que pueden tener impacto "en el sueño, la Salud Mental y la estabilidad emocional". Este, a diferencia de la investigación previa, no se centra en el tratamiento de la apnea del sueño.

"Muchos estudios existentes simplifican la respiración o no tienen en cuenta la interacción entre el flujo de aire, el movimiento de los tejidos y la generación de sonido", ha explicado el autor principal de este trabajo y miembro del Real Instituto de Tecnología KTH, el doctor Peng Li, quien ha mostrado esperanza en "comprender mejor cómo la respiración provoca los ronquidos e identificar los mecanismos dominantes de generación de sonido".

Para ello, y debido a que los ronquidos que no son causados por la apnea del sueño "pueden ser igualmente debilitantes tanto para quien ronca como para quienes tienen que soportarlos", este especialista y el resto de investigadores han establecido el referido modelo computacional con flujos de aire dinámicos, tejidos blandos y generación de sonido.

COMPRENDER EL MECANISMO DE FUNCIONAMIENTO

El objetivo ha sido "comprender cómo se relacionan estos elementos entre sí", han manifestado, y es que todavía "no se conoce con exactitud cómo se genera el sonido de los ronquidos, lo que dificulta la búsqueda de soluciones". Por ello, han recreado el entorno de las vías respiratorias superiores, simulando el movimiento del aire a través de la boca y observando cualquier vibración que produjera sonido.

"Nuestros resultados sugieren que reducir la vibración del paladar blando o la carga aerodinámica inestable puede ayudar a disminuir los ronquidos palatinos", ha afirmado Li, que ha agregado que "esto podría ser útil para evaluar procedimientos de rigidez palatina u otras intervenciones que modifiquen la mecánica de los tejidos o el flujo de aire".

Por último, y tras indicar que el siguiente paso va a ser "investigar cómo la rigidez del paladar afecta a su vibración y el sonido del ronquido resultante", ha manifestado que al variar sistemáticamente la rigidez del tejido, se busca "determinar cómo modifica la amplitud de oscilación, la frecuencia dominante, los patrones de flujo de aire y la intensidad de la fuente acústica". "Esto podría aclarar cómo los tratamientos de rigidez palatina reducen la vibración e identificar las condiciones mecánicas que podrían disminuir el ronquido palatino", ha finalizado.