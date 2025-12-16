¿Adiós a las rabietas de tus hijos? La IA ya te alerta antes de que su pataleta te arruine el día

Archivo - Madre e hija. Rabieta recurso. - HALFPOINT/ISTOCK - Archivo

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Para muchos padres, una rabieta puede aparecer de repente y convertirse en un momento de estrés intenso. Pero, ¿y si existiera una forma de anticiparse y actuar antes de que el llanto y la frustración se desborden? Un nuevo estudio de la Mayo Clinic sugiere que la tecnología podría darles a los padres esa ventaja.

Usando relojes inteligentes combinados con inteligencia artificial, el sistema alerta a los padres en cuestión de segundos ante los primeros signos de irritación o estrés en sus hijos. Aunque la idea suena futurista, los resultados muestran que pequeños avisos pueden marcar una gran diferencia en la vida diaria de las familias.

Un sistema de alerta, basado en un reloj inteligente que avisa a los padres ante los primeros signos de una rabieta en niños con trastornos emocionales y de conducta, logra que puedan intervenir antes de que se intensifique, tal y como aseguran sus desarrolladores de la Mayo Clinic (Estados Unidos).

De hecho, en un nuevo estudio publicado en 'JAMA Network Open', estas alertas ayudaron a los padres a intervenir en cuatro segundos y acortaron las rabietas severas en un promedio de 11 minutos, aproximadamente la mitad de la duración observada con la terapia estándar.

En este sistema, un reloj inteligente que lleva el niño detecta señales de estrés fisiológico, como el aumento de la frecuencia cardíaca o cambios en el movimiento o el sueño. De esta forma, las envía a una aplicación con inteligencia artificial (IA) en el smartphone del padre o la madre. La aplicación analiza los datos en tiempo real y envía una alerta para que el padre o la madre se comuniquen con su hijo o hija.

Los hallazgos demuestran cómo la tecnología de relojes inteligentes puede ayudar a reducir la brecha en la atención de la salud mental pediátrica, brindando a los padres apoyo práctico cuando no hay ayuda profesional disponible de inmediato. Esta necesidad es generalizada: casi 1 de cada 5 niños estadounidenses padece un trastorno de salud mental, conductual o emocional, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

El enfoque muestra cómo la tecnología portátil, combinada con un diseño de IA centrado en el paciente, puede ayudar a las familias más allá de la clínica.

En el ensayo clínico aleatorizado, participaron 50 niños de 3 a 7 años que recibieron terapia de interacción entre padres e hijos en Mayo Clinic durante 16 semanas. La mitad fue asignada a usar el sistema de reloj inteligente y la otra mitad continuó con la terapia estándar. El estudio evaluó si las familias usarían la tecnología según lo previsto y si las alertas inmediatas podrían modificar significativamente los tiempos de respuesta de los padres y el comportamiento de los niños.

Cabe destacar que los niños usaron el reloj inteligente durante aproximadamente el 75% del período de estudio, lo que demuestra viabilidad y compromiso familiar.

"Este estudio demuestra que incluso intervenciones pequeñas y oportunas pueden cambiar la trayectoria del episodio de desregulación emocional de un niño", señala la doctora Magdalena Romanowicz, psiquiatra infantil de Mayo Clinic y codirectora del estudio. "Estos momentos brindan a los padres la oportunidad de intervenir con acciones de apoyo: acercarse, ofrecer consuelo, identificar las emociones y redirigir la atención antes de que la rabieta se intensifique".

Este trabajo se basa en el estudio anterior del equipo, que utilizó un algoritmo de aprendizaje automático para analizar datos de relojes inteligentes (incluida la frecuencia cardíaca, el sueño y el movimiento) para predecir comportamientos disruptivos en niños hospitalizados que reciben atención psiquiátrica. Ese estudio, publicado en el 'Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology', demostró que el algoritmo podía predecir el estado conductual de un niño con un 81% de precisión y proporcionaba una advertencia con 30 a 60 minutos de anticipación sobre un arrebato inminente.

"Este trabajo demuestra cómo la ciencia básica y la investigación clínica pueden unirse para transformar la atención al paciente", expone el doctor Arjun Athreya, codirector del estudio y miembro del cuerpo docente de ingeniería del Departamento de Farmacología Molecular y Terapéutica Experimental de Mayo Clinic. "Hemos trasladado los hallazgos de pacientes hospitalizados a la atención ambulatoria, y los resultados muestran cómo los datos de los dispositivos inteligentes cotidianos pueden ayudar a las familias en tiempo real".

Estudios futuros perfeccionarán la precisión predictiva del sistema, lo probarán en grupos más grandes y evaluarán sus beneficios a largo plazo en la atención ambulatoria de rutina.