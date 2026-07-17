Adiós a las pruebas genéticas lentas: una nueva herramienta identifica la mutación clave del cáncer de pulmón

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MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cáncer de pulmón sigue siendo la principal causa de muerte relacionada con el cáncer en todo el mundo. Algunos cánceres de pulmón presentan alteraciones genéticas específicas en el ADN, como mutaciones en el gen EGFR, que pueden determinar si los pacientes se beneficiarían de tratamientos dirigidos.

Actualmente, la detección de estas mutaciones requiere pruebas de laboratorio como la secuenciación genética, que puede ser costosa, consumir mucho tiempo y agotar el valioso tejido de pequeñas muestras de biopsia. La disponibilidad de tejido suele ser limitada, por lo que se necesitan métodos no invasivos para identificar las mutaciones del EGFR.

Un nuevo método logra predecir con precisión los cambios genéticos que causan el cáncer de pulmón, sin necesidad de recurrir a técnicas de laboratorio más lentas y costosas, según expertos de la Universidad de Edimburgo (Reino Unido). Estos hallazgos tienen el potencial de acelerar las pruebas para pacientes con cáncer de pulmón, lo que ayudará a los médicos a identificar el tratamiento adecuado para cada paciente con mayor rapidez.

Esta tecnología, tal y como se describe en 'Cancer Research', revista de la Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer permitió identificar cambios genéticos específicos con gran precisión, ofreciendo una opción de análisis potencialmente más rápida, eficiente y económica que los métodos tradicionales.

UNA BIOPSIA ANALIZADA CON LUZ E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En concreto, los investigadores de la Universidad de Edimburgo y del NHS Lothian utilizaron para este nuevo trabajo una técnica llamada microscopía de imagen de tiempo de vida de fluorescencia (FLIM, por sus siglas en inglés) para predecir mutaciones del EGFR sin necesidad de pruebas genéticas ni tinción de tejidos. Para ello contaron con el apoyo de NVIDIA Academic Hardware, la Sociedad de Patología y UKRI.

Esta tecnología capta las señales de luz natural de las muestras de tejido, que luego son analizadas por inteligencia artificial en busca de patrones.

En el estudio, el método logró predecir la presencia de mutaciones del EGFR con una precisión muy alta. Además, pudo distinguir entre los dos tipos más comunes de mutaciones del EGFR, que son importantes para la toma de decisiones terapéuticas.

Los programas ampliados de detección precoz del cáncer de pulmón están detectando cada vez más casos sospechosos en una fase más temprana, lo que ejerce presión sobre los sistemas de diagnóstico para que ofrezcan resultados rápidos y precisos a partir de muestras de tejido limitadas.

Los expertos afirman que este nuevo método permite acelerar el diagnóstico, además de preservar una cantidad limitada de material de biopsia: el método utiliza tejido sin tratar, dejándolo intacto y disponible para análisis posteriores.

HACIA UN TRATAMIENTO A MEDIDA CONTRA EL CÁNCER DE PULMÓN

Estos hallazgos se basan en un estudio anterior del equipo, que demostró que la técnica FLIM podía utilizarse para distinguir con precisión entre los principales tipos de cáncer de pulmón de células no pequeñas, así como entre el tejido no canceroso.

El equipo de investigación está trabajando actualmente en la validación clínica de estos enfoques, con el objetivo de extender la plataforma a otros tipos de cáncer, mutaciones adicionales susceptibles de ser tratadas y su integración en los flujos de trabajo clínicos.

"Este es un paso importante hacia un futuro en el que una sola exploración de fluorescencia no destructiva de una biopsia podría informar rápidamente a los médicos si un paciente tiene cáncer, qué tipo de cáncer tiene y ahora, gracias a este trabajo, si es probable que responda a un tratamiento dirigido, lo que ayudará a garantizar que el tratamiento adecuado llegue al paciente adecuado con mayor rapidez", según los autores.