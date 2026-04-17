Adiós al mito del 'rebote de grasa' en niños: La ciencia descubre que no es obesidad, sino músculo sano

Archivo - Problemas emocionales, niño obeso. Sobrepeso - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / KWANCHAICHAIUDOM

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Durante cuatro décadas, pediatras y padres han vigilado con temor el aumento del IMC en niños de 6 años, creyendo que era una señal temprana de obesidad. Sin embargo, un estudio revolucionario de la Universidad del Este de Finlandia acaba de desmantelar esta teoría de 1984.

EL ERROR DE LOS 42 AÑOS: POR QUÉ EL IMC ENGAÑÓ A LA MEDICINA

La investigación, que se presentará en el Congreso Europeo sobre Obesidad, demuestra que este cambio no es grasa, sino un proceso natural de fortalecimiento muscular. Es hora de dejar de medir el peso y empezar a mirar la cintura: la clave para la salud infantil ha cambiado.

Un nuevo trabajo de la Universidad del Este de Finlandia, Kuopio, Finlandia, refuta una teoría de hace 42 años sobre por qué el índice de masa corporal (IMC) de los niños disminuye después de la infancia para luego aumentar continuamente a partir de los seis años (el llamado 'rebote de adiposidad'), en lugar de disminuir la grasa corporal, se propone que la verdadera razón es el aumento de la masa muscular.

El estudio se presentará en el Congreso Europeo sobre Obesidad de este año en Estambul, Turquía (del 12 al 15 de mayo) y se publica en 'The Journal of Nutrition'. Refutar la existencia del "efecto rebote de la adiposidad" es importante porque, desde que se propuso la teoría, algunos médicos, incluidos pediatras, han creído que es un fenómeno real y que es posible intervenir con cambios en el estilo de vida para prevenir o mitigar su efecto.

En 1984, ya se propuso el concepto de "rebote de adiposidad" en un artículo publicado en 'The American Journal of Clinical Nutrition'. El trabajo definió el rebote de adiposidad y la relación entre la edad en la que se produce dicho rebote y el IMC final (a los 16 años). Sus autores demostraron que un rebote temprano (antes de los 5,5 años) se asocia con un mayor nivel de adiposidad que un rebote tardío (después de los 7 años). Algunos estudios posteriores confirmaron este hallazgo.

En detalle, al nacer, el IMC del niño aumenta rápidamente al año de edad, luego comienza a descender hasta alcanzar su nivel más bajo alrededor de los 4 años y posteriormente vuelve a subir. A los 6 años, el niño recupera el mismo IMC que tenía a los 2 años. Este "rebote" se da en todos los niños. Sin embargo, el momento o la edad en que se produce este descenso del IMC en la primera infancia se ha asociado con el riesgo de obesidad en la edad adulta.

Los expertos han planteado la hipótesis y realizado simulaciones de que, si el IMC desciende demasiado pronto, también aumentará demasiado pronto, y terminará siendo más elevado en aquellos casos en los que el aumento sea prematuro.

En todos los niños que llegan a la edad adulta también se producen otros procesos biológicos, como la pubertad. Sin embargo, la pubertad precoz se ha asociado con riesgos para la salud biológicamente plausibles, a diferencia del 'rebote de adiposidad'.

EL ÍNDICE CINTURA-ESTATURA (WHTR): LA NUEVA REGLA DE ORO

Andrew Agbaje, médico y profesor asociado de epidemiología clínica y salud infantil en la Universidad del Este de Finlandia y autor del trabajo explica: "La pubertad es un momento clave en la biología humana que transforma todo el organismo, pero el rebote de adiposidad no lo es; se trata de un proceso de crecimiento natural, independiente de cualquier problema, ya sea un rebote temprano o tardío. Por lo tanto, las asociaciones previas que relacionaban el rebote de adiposidad temprano, basado en el IMC, con la obesidad en la edad adulta son análisis engañosos. Las asociaciones estadísticas positivas no siempre implican plausibilidad biológica".

En las últimas décadas se han realizado varios ensayos sobre este fenómeno que, según las nuevas pruebas del profesor Agbaje, es inexistente.

En este nuevo ensayo controlado aleatorizado realizado en Finlandia, que comenzó a los 7 meses de edad y se prolongó hasta los 20 años, se introdujo en la infancia una dieta cardiosaludable, caracterizada por una baja ingesta proporcional de grasas saturadas y colesterol, mediante asesoramiento dietético y sesiones de educación nutricional para padres e hijos desde los 7 meses hasta los 20 años, mientras que el grupo de control no recibió ninguna intervención.

No se observaron diferencias entre el grupo de intervención y el grupo de control en cuanto a la edad de rebote: la disminución media del IMC y el posterior aumento a los 6 años. El profesor Agbaje explica: "Este es solo un ejemplo que demuestra que los ensayos clínicos no pueden modificar el llamado 'rebote de adiposidad', ya que se trata simplemente de una parte normal de la vida y no de un proceso patológico ni de un factor de riesgo".

Para determinar si este fenómeno es real o cuál es su causa, el profesor Agbaje, en este nuevo estudio, utilizó la relación cintura-estatura (RCE), que mide la grasa corporal/adiposidad con una precisión de alrededor del 90% en comparación con la medición estándar de oro (absorciometría de rayos X de doble energía) de la masa grasa. Analizó datos de 2.410 niños multirraciales de entre 2 y 19 años de edad de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición (NHANES) de EEUU del ciclo 2021-2023, utilizando tanto el IMC como la RCE.

El valor medio del IMC a los 2 años (17,1 kg/m2) se recuperó a los 6 años después de una disminución significativa entre los 2 y los 6 años (véase el gráfico en el artículo completo), lo que fue consistente con la teoría del rebote de adiposidad.

Sin embargo, el valor medio del WHtR a los 2 años (0,54) nunca se recuperó durante la infancia y la adolescencia, ni a los 6 años ni a ninguna otra edad. En general, el WHtR disminuye hasta los 7 años, edad a partir de la cual aumenta durante la infancia y la adolescencia tardía, pero nunca se recupera al nivel que tenía a los 2 años. Por lo tanto, no hay un verdadero rebote en la masa grasa.

"DEJAD QUE LOS NIÑOS CREZCAN EN PAZ": SIN NECESIDAD DE DIETAS

El profesor Agbaje afirma que sus resultados muestran que es un aumento de la masa muscular/magra lo que causa el aumento del IMC observado entre los 5 y los 7 años, que se ha descrito erróneamente como grasa o adiposidad. "Los niños, en efecto, experimentan un reajuste de la composición corporal en la meseta alrededor de los 4 años, lo que los prepara para las etapas de crecimiento posteriores a esa edad", explica.

Sugiere que la teoría del rebote de adiposidad es, por lo tanto, un 'falso descubrimiento' inducido por el IMC, similar a la 'paradoja de la obesidad' en adultos, que se explica porque las personas con obesidad pueden tener tasas de mortalidad más bajas en ciertos escenarios que las personas con peso normal. La paradoja de la obesidad del IMC enfatiza una relación en forma de U con la insuficiencia cardíaca y la mortalidad en adultos, lo que significa que aquellos con un IMC más alto están protegidos contra las enfermedades cardíacas. Sin embargo, investigaciones posteriores han establecido que es el aumento de la masa muscular dentro del IMC el que es un factor protector. No obstante, cuando el WHtR se asoció con la insuficiencia cardíaca en ensayos clínicos aleatorizados, la asociación fue lineal, lo que significa que cuanto mayor es la masa grasa, peor es la enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, el WHtR es mejor que el IMC para identificar la masa grasa y su riesgo asociado.

El profesor Agbaje comenta: "No necesitamos insistir más en la teoría del rebote de adiposidad en la literatura pediátrica, ya que no se trata de una enfermedad real ni de un período crítico que justifique la intervención clínica. Es una anomalía estadística. El crecimiento de la masa magra o libre de grasa es probablemente la explicación fisiológica precisa para el reajuste de la composición corporal que ocurre en la primera infancia. Es un fenómeno natural para la supervivencia, que erróneamente hemos considerado un proceso patológico, y llevamos 42 años intentando tratarlo o prevenirlo. Por lo tanto, el término 'rebote de adiposidad' es incorrecto; es una falacia del IMC, simplemente se trata de acumulación o crecimiento de masa muscular".

Añade: "Este es un momento crucial en la historia de la definición y el diagnóstico preciso del exceso de grasa corporal en la infancia, con la posibilidad de adoptar el índice cintura-estatura (WHtR) como una herramienta universal práctica y clínicamente útil para diagnosticar el exceso de grasa en niños y adolescentes".

Concluye: "Nuestro nuevo análisis sugiere que este fenómeno de rebote de adiposidad no es un problema de obesidad; se trata de un aumento de la masa muscular, lo cual es beneficioso para un crecimiento sano y normal. No se necesita ninguna intervención clínica para abordar un problema inexistente en los niños. Dejemos que los niños crezcan en paz".

Añade que su equipo ha publicado una calculadora de WHtR de acceso gratuito para detectar el exceso de grasa en niños y adolescentes.