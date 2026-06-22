Un adhesivo biomédico para curar heridas inspirado en los mejillones da un paso clave hacia su aplicación médica

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ZARAGOZA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA), centro mixto del CSIC y de la Universidad de Zaragoza (Unizar), llevan varios años desarrollando, inspirados en los mejillones, un hidrogel bioadhesivo con potencial para sustituir las suturas convencionales en el cierre de heridas, que ahora entra en la fase de validación preclínica, paso clave para su futura aplicación en la práctica clínica.

En concreto, este hidrogel se inspira en el mecanismo natural de estos bivalvos, que son capaces de adherirse con extraordinaria fuerza a las rocas incluso bajo el agua, resistiendo el embate constante de las olas, han informado desde el INMA.

El proyecto se llama 'HydroBond' y está liderado por Alex Lancelot, científico del CSIC en este instituto, que trabaja desde hace años en el desarrollo de hidrogeles bioadhesivos capaces de adherirse a tejidos húmedos mediante grupos químicos inspirados en las proteínas adhesivas de los mejillones.

Esta aproximación biomimética ha permitido obtener materiales con una elevada capacidad de adhesión incluso en presencia de agua, una característica esencial para su utilización como alternativa a las suturas tradicionales.

Tras demostrar la eficacia del material en ensayos 'ex vivo' sobre piel de cerdo húmeda y en estudios 'in vivo' en ratones, 'HydroBond' entra ahora en una fase decisiva.

MATERIAL TERAPÉUTICO

La nueva financiación --20.000 euros dentro del programa CSIC Activa- T-- permitirá ampliar los ensayos preclínicos, optimizar el material y aumentar su nivel de madurez tecnológica (TRL), acercando esta innovación al mercado y a los pacientes.

Además del desarrollo del adhesivo, el equipo investiga una nueva funcionalidad que convertiría el hidrogel en un biomaterial terapéutico.

Los investigadores están intentando incorporar sistemas de liberación localizada y controlada de fármacos para que el propio adhesivo pueda administrar medicamentos directamente sobre la herida mientras favorece su cicatrización.

Los primeros resultados in vitro con antibióticos son prometedores y abren la puerta al desarrollo de dispositivos capaces de combinar el cierre de heridas con el tratamiento de infecciones.

Con esta nueva fase, el INMA da un paso más en la transferencia de una tecnología con un elevado potencial para mejorar el tratamiento de heridas, reducir las complicaciones asociadas a las suturas convencionales y desarrollar nuevos biomateriales inteligentes para aplicaciones sanitarias.

CENTRO DE EXCELENCIA SEVERO OCHOA

El INMA ha sido el primer instituto de Aragón en obtener la acreditación de excelencia Severo Ochoa, que concede la Agencia Estatal de Investigación. Ese reconocimiento supone una financiación de 4,5 millones de euros y la dotación de cinco contratos predoctorales para el periodo 2024-2028, que se suman a los diez que ya se concedieron en la anterior convocatoria, cuando el instituto se quedó a las puertas de lograr la acreditación.

El INMA es un instituto mixto, que se creó hace tres años fusionando dos centros de investigación del CSIC y la Universidad de Zaragoza, precisamente para aspirar a esta mención de excelencia.

Con alrededor de 300 miembros, tiene más de 40 proyectos europeos en curso y una media anual de 300 publicaciones y 7 millones de euros obtenidos en programas públicos competitivos. Además, trabaja en colaboración con la industria, logrando en torno a un millón de euros anuales por contratos y regalías.