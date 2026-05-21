Adelantar el parto en embarazadas con hipertensión reduce casi a la mitad las complicaciones graves

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MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Los trastornos hipertensivos del embarazo, que incluyen la preeclampsia, la hipertensión gestacional y la hipertensión crónica, son la segunda causa principal de muerte materna a nivel mundial. Para las mujeres con preeclampsia, el parto prematuro sigue siendo el único tratamiento definitivo, ya que la afección está relacionada con la placenta y solo se resuelve una vez que esta nace.

Planificar un parto prematuro en mujeres embarazadas con hipertensión arterial reduce las complicaciones maternas casi a la mitad y disminuye el riesgo de muerte fetal, sin aumentar la probabilidad de una cesárea, según una nueva revisión de 'Cochrane' liderada por el King's College de Londres (Reino Unidos).

Esta revisión recopiló datos de seis ensayos controlados aleatorios con 3.491 mujeres, comparando el parto prematuro planificado después de las 34 semanas con la observación expectante. Los ensayos incluyeron mujeres con uno o más tipos de trastornos hipertensivos y se llevaron a cabo en diversos entornos, como los Países Bajos, el Reino Unido, Estados Unidos, India y Zambia.

Los resultados muestran evidencia de alta certeza de que las complicaciones maternas graves se redujeron casi a la mitad en las mujeres que tuvieron un parto prematuro planificado en comparación con aquellas que fueron tratadas con observación expectante.

Es probable que el parto prematuro planificado también reduzca el riesgo de muerte fetal en aproximadamente un 75%, aunque este hallazgo debe interpretarse con cautela. Esta conclusión se basa en evidencia de certeza moderada, y la reducción se debió a un único ensayo realizado en India y Zambia, países donde las tasas de muerte fetal son más elevadas.

No se registraron casos de muerte fetal en los ensayos realizados en países de altos ingresos. Cabe destacar que el parto prematuro planificado probablemente tampoco incremente los ingresos en unidades neonatales, si bien este hallazgo también se basa en evidencia de certeza moderada.

Es importante destacar que el beneficio para la salud materna se mantuvo tanto en entornos de altos como de bajos ingresos, lo que sugiere que el parto prematuro reduce las complicaciones incluso cuando las mujeres ya reciben la supervisión y la atención adecuadas.

"Estos hallazgos brindan a los médicos y a las mujeres una guía más clara sobre el momento del parto cuando se desarrolla hipertensión durante el embarazo", apuntan los investigadores.

"En particular, para las mujeres con preeclampsia, la evidencia respalda la opción de un parto prematuro programado a partir de las 34 semanas, y no más tarde de las 37 semanas. Decidir cuándo es el momento adecuado para el parto es la cuestión con la que lidiamos clínicamente todos los días", destaca la doctora Alice Beardmore-Gray, autora principal de la revisión y obstetra del King's College de Londres.

SIN MÁS CESÁREAS: EL GRAN ALIVIO PARA LAS DECISIONES CLÍNICAS

Los autores añadieron que, en dos de los ensayos incluidos, más de la mitad de las mujeres asignadas a la observación expectante acabaron necesitando un parto de urgencia antes de las 37 semanas, normalmente solo entre tres y cinco días después que las mujeres asignadas a un parto precoz planificado, y a menudo experimentando más complicaciones.

"Existe la idea errónea de que, al esperar más tiempo, la madre y el bebé ganan tiempo, pero a menudo lo que se consigue es retrasar un parto de emergencia inevitable, cuando ambos pueden estar en peor estado", insiste la doctora Beardmore-Gray.

La revisión halló evidencia de alta certeza que indica que no existe un mayor riesgo de cesárea asociado con el parto prematuro planificado. Los autores consideran que este hallazgo es particularmente importante para el asesoramiento clínico y la toma de decisiones de las mujeres.

Los autores aconsejan que el momento del parto tenga en cuenta las preferencias de la mujer y la gravedad de su afección. Estos hallazgos concuerdan con las directrices internacionales vigentes y las refuerzan, las cuales recomiendan que a todas las mujeres con preeclampsia se les ofrezca un parto prematuro programado a más tardar a las 37 semanas. Las mujeres con hipertensión gestacional o hipertensión crónica sin características graves pueden optar por continuar con un seguimiento cuidadoso, considerando el parto prematuro programado a partir de las 39 semanas.

Es necesario realizar más investigaciones sobre los resultados a largo plazo en bebés nacidos prematuramente tardíos y sobre la salud cardiovascular a largo plazo de las madres afectadas por trastornos hipertensivos del embarazo.