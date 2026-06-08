La actividad física supervisada mejora la calidad y la función muscular en pacientes con hígado graso

Archivo - Hígado graso. - THARAKORN/ ISTOCK - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La actividad física supervisada, que combina ejercicio aeróbico y de fuerza, mejora de forma temprana la calidad y la función muscular, preserva la masa magra y se asocia a una mayor reducción de la esteatosis hepática, fase inicial de la enfermedad hepática metabólica (EHMet), según el estudio realizado por investigadores del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, miembros de la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), que ha sido presentado en el 51º Congreso de la AEEH y en el reciente Congreso Europeo del Hígado (EASL).

Los 49 pacientes con EHMet que han participado en este estudio siguieron una dieta mediterránea enriquecida con aceite de oliva y fueron aleatorizados a dos intervenciones durante 3 meses: un grupo de 24 personas con ejercicios cardiorrespiratorios domiciliario; y el otro grupo de 25 personas con un programa supervisado combinado de ejercicios cardiorrespiratorios y de fuerza.

A los 3 y 6 meses se evaluaron la calidad y la función muscular mediante Resonancia Magnética, ecografía, y pruebas funcionales, así como la esteatosis y la fibrosis hepática mediante diferentes marcadores no invasivos. De esta forma, los investigadores encontraron datos que refuerzan la conexión metabólica entre el músculo y el hígado en la EHMet, ya que la infiltración de grasa del músculo (mioesteatosis) se relaciona con la gravedad de la fibrosis hepática, una mayor ecogenicidad muscular se asocia con menor rigidez hepática y la rigidez muscular se relaciona con el contenido de grasa hepática. Además, ambos grupos terapéuticos redujeron su Índice de Masa Corporal (IMC), principalmente por pérdida de masa grasa.

En el grupo de personas que realizaron ejercicios cardiorrespiratorios domiciliarios la pérdida de peso estuvo acompañada de una pérdida de masa muscular, mientras que en los que realizaron también ejercicios de fuerza de forma supervisada la masa muscular se preservó mejor, según la doctora del Hospital Virgen del Rocío, que presentó la investigación en el Congreso, Paloma Carrillo.

"En el grupo de ejercicios de fuerza de forma supervisada, hubo una tendencia a la disminución del HOMA-IR y los triglicéridos disminuyeron significativamente a los 6 meses, lo que sugiere que el programa de ejercicio -especialmente el supervisado que combina aeróbico y fuerza- ayuda a optimizar el metabolismo, más allá de la pérdida de peso", ha añadido.

REDUCCIÓN DEL PORCENTAJE DE GRASA INTRAMUSCULAR

En cuanto a calidad y función muscular, el programa supervisado del grupo ejercicios de fuerza de forma supervisada produjo mejoras más tempranas y marcadas. En la calidad muscular, redujo el porcentaje de grasa intramuscular y disminuyó la ecogenicidad muscular, independiente del IMC.

Respecto a la función muscular, aumentó la distancia recorrida en el 'test de la marcha de 6 minutos' e incrementó la carga máxima en tren superior. Estos cambios en la calidad y función muscular fueron mayores en los pacientes que alcanzaron respuesta hepática en esteatosis, es decir, que lograron una reducción de la grasa en el hígado superior al 30 por ciento.

En este sentido, y de cara al Día Mundial del Hígado Graso, que se celebra el 11 de junio, la AEEH ha subrayado la importancia de un abordaje multidimensional (prevenir, monitorizar y personalizar) en el manejo clínico la enfermedad hepática metabólico, como viene recogido en el Plan Nacional de Salud Hepática Reto 2032 desarrollado por la AEEH.

Los estudios más recientes confirman que la EHMet es ya la principal causa de enfermedad hepática crónica en España, con una prevalencia elevada especialmente en personas con factores cardiometabólicos. La AEEH ha recordado, a su vez, que la prevalencia del hígado graso aumenta con la edad, aunque también está creciendo en niños y adolescentes en relación con el aumento de la obesidad infantil favorecida por el sedentarismo y una alimentación poco saludable.

Esta enfermedad no suele manifestar síntomas hasta etapas avanzadas, cuando se pueden haber desarrollado complicaciones. En cambio, la detección temprana puede modificar el curso natural de la enfermedad, ya que "una dieta saludable y la actividad física pueden revertir el hígado graso en la mayoría de los casos".

Con el objetivo de la prevención del hígado graso, la AEEH ha ampliado las capacidades de su plataforma digital con el lanzamiento de 'LiverAI Sports', un nuevo módulo de su herramienta IA que permite generar recomendaciones de actividad física adaptadas a distintos perfiles y niveles de condición.

La herramienta utiliza datos básicos -edad, sexo, peso, altura, IMC y nivel de actividad actual- para elaborar propuestas estructuradas y ajustables en función de los objetivos definidos, como mejora de la capacidad funcional, progreso cardiovascular o control del peso corporal.

'LiverAI Sports' se integra dentro del ecosistema LiverAI como recurso avanzado de apoyo para los hepatólogos interesados en incorporar información organizada y basada en parámetros objetivos dentro de su trabajo profesional, investigación o formación continua. Con esta incorporación, la AEEH refuerza su compromiso con la innovación tecnológica y con el desarrollo de herramientas que faciliten "el acceso a contenidos sistematizados, rigurosos y útiles".