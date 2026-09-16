'ACT for Anaphylaxis' presenta la primera guía de mejores prácticas en anafilaxia y pide reforzar la preparación europea - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha acogido la presentación de la guía 'Mejores prácticas, políticas y recursos: Preparación y respuesta ante la anafilaxia', la primera en este sentido y que ha sido impulsada por 'ACT for Anaphylaxis', alianza que ha hecho un llamamiento a la acción para reforzar la preparación ante la reacción alérgica en toda Europa.

El objetivo de la organización "es eminentemente práctico", siendo este el de "detectar dónde flaquea la preparación, compartir lo que ya funciona, reforzar la base de evidencia e impulsar los cambios regulatorios necesarios para proteger la seguridad y calidad de vida de quienes conviven con el riesgo de anafilaxia", ha indicado el diputado del Parlamento Europeo, el doctor András Kulja.

Así, la alianza, que se ha presentado oficialmente durante la jornada 'Preparación ante la anafilaxia en acción: Creación de escuelas europeas más seguras para personas en riesgo de anafilaxia', busca mejorar la seguridad de las personas en riesgo de anafilaxia y exigir una preparación más homogénea en toda Europa. Por su parte, la guía muestra marcadas diferencias de preparación entre países e identifica vías para reforzar la respuesta y la atención.

No obstante, el evento ha servido también para exponer un documento de llamada a la acción, el cual consta de ocho puntos en los que se definen las prioridades para perfeccionar la preparación ante la anafilaxia en el continente a través del acceso, la atención y la formación.

PUEDE PONER EN RIESGO LA VIDA EN CUESTIÓN DE MINUTOS

Todo ello en relación con la anafilaxia, que puede poner en riesgo la vida en cuestión de minutos, pero ante la que la preparación, el acceso al tratamiento de urgencia y la capacidad de respuesta siguen mostrando grandes divergencias en Europa. Mientras que una reacción alérgica grave evoluciona en minutos, los tiempos de respuesta de los servicios de urgencias en la UE oscilan entre 10 y 30 minutos, lo que vuelve crucial el reconocimiento temprano y la intervención inmediata de quienes se encuentren presentes.

Al respecto, y debido a que se calcula que aproximadamente uno de cada 300 europeos sufrirá un episodio de anafilaxia a lo largo de su vida, 'ACT for Anaphylaxis' ha desarrollado también el primer 'Kit de Herramientas de Mejores Prácticas Europeas', evaluando el desempeño de los Estados miembro en tres pilares de preparación ante la anafilaxia: formación, acceso a tratamientos de emergencia y respuesta. El informe identifica normativas nacionales que ya actúan como referencia para otros países -desde exigencias formativas en centros escolares hasta seguridad jurídica para primeros actuantes no sanitarios-, así como los puntos donde persisten lagunas notables.

Es en este contexto en el que se anima, a través del documento de llamada a la acción, a resolver las carencias e impulsar la preparación frente a la anafilaxia a nivel nacional y de la UE. Así, se aboga, entre otras medidas, por la creación de criterios europeos comunes de preparación en entornos de alto riesgo, el refuerzo de la educación y capacitación, la mejora del acceso a tratamientos de urgencia en colegios y otros recintos públicos clave, y una mayor claridad legal para el personal no sanitario debidamente formado; a lo que se suma la necesidad de una financiación sostenida, además de un sistema más sólido de registro de datos y seguimiento que respalde su aplicación.

De este modo, la alianza, que congrega a pacientes, cuidadores, profesionales sanitarios, organizaciones de pacientes y responsables políticos, y que se articula en sus tres prioridades interconectadas -acceso, atención y formación-, persigue la meta de consolidar el abordaje de la anafilaxia en el ámbito europeo y nacional.

Así se ha expuesto en la cita desarrollada en el Parlamento Europeo bajo el auspicio de Kulja y la Presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea (UE), en la que se ha debatido sobre las medidas reglamentarias indispensables para reforzar la preparación, incluyendo los entornos ajenos al sector sanitario. Además, se ha incidido especialmente en la preparación en centros educativos, donde la seguridad de los niños expuestos al riesgo de anafilaxia depende del acceso al tratamiento, de protocolos claros y de la competencia del personal escolar para identificar y gestionar adecuadamente una emergencia.

SUSCITAR TRANSFORMACIONES TANGIBLES

Al hilo de este enfoque integral recogido en el eje de ACT en Acceso, Atención y Formación, la copresidenta de la alianza, la profesora Antonella Muraro, ha indicado que se busca "suscitar transformaciones tangibles sustentadas en la evidencia". "Este llamamiento no constituye un acto simbólico", sino que "se trata de una guía de trabajo de referencia, respaldada por evidencia clínica y moldeada por profesionales sanitarios, facultativos, pacientes, familias y cuidadores, que son quienes conocen esta realidad más de cerca.

Por ello, la organización va a centrar su actividad en transformar el conocimiento experto, la evidencia y la experiencia vivida en prioridades políticas prácticas, a la vez que en detectar carencias y compartir modelos que eleven el grado de preparación ante la anafilaxia en toda Europa. "La prioridad radica en garantizar una preparación ante emergencias y una protección infantil homogéneas en todo el continente", ha explicado, por su parte, el también copresidente de la entidad y presidente de la Asociación de Personas Alérgicas a Alimentos y Látex (AEPNAA), Ángel Sánchez.

"Los pacientes y cuidadores precisan la certeza de que la preparación ante urgencias no se detiene en las fronteras nacionales", ha enfatizado, al tiempo que ha expuesto que "si bien las escuelas constituyen entornos de aprendizaje y no instalaciones clínicas, su personal requiere de la formación oportuna y de la debida seguridad jurídica para actuar con determinación".

Por último, y tras sostener que "diversos modelos internacionales y europeos de referencia ya han demostrado su eficacia: desde disponer de reservas de tratamiento de urgencia hasta aplicar Planes de Atención Individualizados para cada menor", ha manifestado que "corresponde ahora replicar estas buenas prácticas en toda Europa para que ningún niño ni joven quede desprotegido".