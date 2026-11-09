Acostarte cada día a una hora distinta: la mala costumbre que aumenta (mucho) el riesgo cardiovascular

Archivo - Persona durmiendo junto a un despertador, una imagen relacionada con la regularidad de los horarios de sueño. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / FATCAMERA - Archivo

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dormir ocho horas suele considerarse una de las claves para cuidar la salud, pero hay otro aspecto del descanso al que quizá no prestamos tanta atención: la hora a la que nos acostamos y nos levantamos. Los horarios cambian con el trabajo, las obligaciones y, especialmente, con la llegada del fin de semana. Sin embargo, mantener una rutina de sueño estable podría ser más importante de lo que pensamos.

La relación entre el descanso y la salud cardiovascular vuelve a estar en el punto de mira de los investigadores. Una nueva investigación de la Universidad de Harvard ha analizado los hábitos de sueño de más de 10.000 adultos para estudiar si las variaciones de una noche a otra guardan relación con el riesgo de sufrir problemas cardíacos. Sus resultados ponen el foco en una cuestión cotidiana: no solo importa cuánto dormimos, sino también cuándo lo hacemos.

NO SOLO IMPORTA DORMIR OCHO HORAS

Así, mantener un horario de sueño regular se muestra como un factor importante a considerar para proteger el corazón, según una nueva investigación preliminar e independiente de investigadores de la Universidad de Harvard (Estados Unidos) que se ha presentado en las Sesiones Científicas 2026 de la Asociación Estadounidense del Corazón.

"Si bien solemos centrarnos en dormir ocho horas completas cada noche, tener un horario de sueño regular (horas para acostarse, horas para levantarse y duración del sueño consistentes noche tras noche) es una medida práctica y viable que cualquiera puede tomar y que puede ayudar a proteger su corazón y sus vasos sanguíneos", comenta el investigador principal Nguyen Minh Tuan Viet, neurocientífico e investigador postdoctoral en el Boston Children's Hospital y la Facultad de Medicina de Harvard.

LOS HORARIOS IRREGULARES Y EL RIESGO PARA EL CORAZÓN

Los investigadores analizaron datos de sueño de más de 10.000 adultos que llevaron un dispositivo de seguimiento de actividad como parte del programa de investigación 'All of Us' de los Institutos Nacionales de Salud.

Entre los principales hallazgos se descubrió que los cambios en los horarios de sueño de una noche a otra durante un período de aproximadamente seis meses se vincularon con un riesgo entre un 20% y un 23 por ciento mayor de sufrir eventos cardíacos graves, incluidos ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia cardíaca.

Cada aumento de 29 minutos en la variación de la duración del sueño de una persona de una noche a otra se asoció con un riesgo un 24% mayor de sufrir el resultado cardiovascular combinado, incluido un riesgo un 29% mayor de padecer una enfermedad del músculo cardíaco, que impide que el corazón bombee suficiente sangre al resto del cuerpo, y un riesgo un 20% mayor de insuficiencia cardíaca.

Por otra parte, tener un mayor número de ciclos de sueño completos cada noche se asoció con un riesgo un 28% menor de arritmia auricular, un tipo común de latido cardíaco irregular. Asimismo, un ciclo de sueño inusualmente largo se asoció con un riesgo un 55% mayor de sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral.

"La irregularidad del sueño suele deberse a los fines de semana: solemos acostarnos un poco más tarde los viernes por la noche, o a que algunas personas trabajan por turnos. Esto puede ser perjudicial para la salud cardiovascular. A veces, la calidad del sueño es algo que no podemos controlar. Pero la regularidad, acostarse a la misma hora todos los días y levantarse a la misma hora cada mañana, es algo que algunas personas sí pueden controlar", explica Viet.

POR QUÉ LOS INVESTIGADORES PIDEN CAUTELA

Los resultados del estudio deben interpretarse con cautela, reflexiona por su parte Marie-Pierre St-Onge, experta voluntaria de la Asociación Estadounidense del Corazón, y que no participó en este estudio. Este estudio destaca otra característica importante del sueño que se debe considerar para la salud cardiovascular, lo que se suma al conjunto de investigaciones que tenemos actualmente sobre la duración del sueño.

Sin embargo, señala, "a diferencia de los años de investigación que demuestran cómo la falta de sueño afecta los factores de riesgo cardiovascular, todavía carecemos de datos que respalden un impacto causal e independiente de la regularidad del sueño en el riesgo de enfermedad cardiovascular. Este estudio debería impulsar a los científicos a evaluar más a fondo los vínculos entre la regularidad del sueño y la enfermedad cardiovascular, para que podamos hacer las mismas recomendaciones sobre la regularidad que sobre la duración".

La duración y la regularidad del sueño suelen interactuar en relación con el riesgo de padecer enfermedades cardíacas. Este resumen señala una herramienta adicional a considerar para mejorar el sueño: adoptar horarios de sueño estables también puede contribuir a una mayor duración del mismo.

LAS CIFRAS MÁS LLAMATIVAS

- Entre un 20% y un 23% más de riesgo de sufrir eventos cardiovasculares graves en personas con patrones de sueño más irregulares.

- Un 24% más de riesgo de sufrir problemas cardiovasculares por cada aumento de 29 minutos en la variabilidad de la duración del sueño.

- Un 29% más de riesgo de desarrollar una enfermedad del músculo cardíaco asociada a esa variabilidad.

- Un 20% más de riesgo de insuficiencia cardíaca.

- Un 28% menos de riesgo de arritmia auricular en personas con un mayor número de ciclos de sueño completos.