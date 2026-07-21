Los accidentes de tráfico, principal causa de muerte prevenible entre los jóvenes del mundo

Archivo - Fumando marihuana al volante - SESTOVIC/ISTOCK - Archivo

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

En 2023, casi 51 millones de personas resultaron heridas y 1,34 millones fallecieron a causa de accidentes de tráfico, lo que convierte a estos siniestros en una de las principales causas mundiales de muerte prematura y discapacidad, según un nuevo estudio del Institute for Health Metrics and Evaluation (Estados Unidos), publicado en ‘The Lancet Public Health’. Si bien las tasas estandarizadas por edad de incidencia y mortalidad por accidentes de tránsito han disminuido en las últimas tres décadas, el progreso ha sido muy desigual, y la mayor carga sigue recayendo sobre los países de ingresos bajos y medios.

En todo el mundo, los accidentes de tráfico se situaron como la undécima causa de muerte y representaron 75,3 millones de años de vida ajustados por discapacidad (AVAD), una medida de la pérdida total de salud que combina los años de vida perdidos por muerte prematura y los años vividos con discapacidad. Los países de bajos ingresos registraron una tasa de años perdidos por muerte prematura casi seis veces superior a la de los países de altos ingresos.

Basándose en el estudio Carga Global de Enfermedad (GBD) 2023, la investigación analizó las tendencias de lesiones por accidentes de tránsito en 204 países y territorios entre 1990 y 2023. Proporciona la evaluación más completa y actualizada de la carga de lesiones por accidentes de tránsito a nivel mundial, examinando la incidencia, la mortalidad, los años de vida perdidos, los años vividos con discapacidad y los AVAD (años de vida ajustados por discapacidad) por edad, sexo, grupo de ingresos, tipo de usuario de la vía y gravedad de la lesión.

Entre 1990 y 2023, las tasas mundiales estandarizadas por edad de nuevos casos de lesiones y muertes por accidentes de tránsito disminuyeron un 38,3% y un 32,3%, respectivamente, pero estos avances fueron desiguales entre los distintos grupos de ingresos. Las tasas de mortalidad cayeron de forma más pronunciada en los países de altos ingresos, mientras que en los países de bajos ingresos la mejora fue mínima.

Más del 90% de las muertes por accidentes de tránsito continuaron ocurriendo en países de ingresos bajos y medios. Si bien los países de bajos ingresos registraron sustancialmente menos casos nuevos de lesiones por tránsito que los países de altos ingresos, presentaron la tasa de mortalidad más alta, con 43,8 muertes por cada 100.000 habitantes. Por el contrario, los países de altos ingresos registraron la tasa más alta de casos nuevos de lesiones por tránsito, con 858,1 casos por cada 100.000 habitantes, pero la tasa de mortalidad más baja, con 7,5 muertes por cada 100.000 habitantes.

El progreso también varió considerablemente según el país. Si bien muchos países lograron reducciones significativas en la mortalidad por lesiones de tránsito durante la última década, Estados Unidos experimentó uno de los mayores incrementos. En general, la mortalidad por lesiones de tránsito aumentó significativamente en seis países entre 2010 y 2023: Ghana, Jamaica, República Dominicana, Armenia, Costa Rica y Estados Unidos, con incrementos que oscilaron entre el 13,2% en Estados Unidos y el 48,5% en Ghana.

“Las consecuencias de los accidentes de tráfico no solo dependen de los accidentes en sí, sino también de los sistemas diseñados para prevenirlos y proteger a las personas cuando ocurren”, apunta la doctora Liane Ong, investigadora principal del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) y autora principal del estudio. “Las muertes en carretera son en gran medida prevenibles, pero el progreso requiere una inversión sostenida. Reducirlas exige una infraestructura más segura, políticas de seguridad más rigurosas y una mejor atención de urgencias”.

Los accidentes de tráfico fueron la principal causa de muerte entre los jóvenes de 10 a 39 años a nivel mundial y la segunda causa principal de muerte entre los niños de 5 a 9 años. Entre los hombres de 20 a 24 años, los accidentes de tráfico representaron más de una de cada cinco muertes. En casi todos los grupos de edad, los hombres presentaron tasas de incidencia de accidentes de tráfico más altas que las mujeres.

La carga de riesgo también varió según el tipo de usuario de la vía, lo que refleja quiénes son los más expuestos y vulnerables en la carretera. Los accidentes de vehículos motorizados representaron la mayor parte de las lesiones y muertes en carretera a nivel mundial, causando 19,8 millones de lesiones y 518.000 muertes en 2023. Las lesiones a peatones causaron casi un tercio de las muertes por lesiones en carretera, mientras que las lesiones a motociclistas representaron solo el 13% de los casos, pero casi el 24% de las muertes.

El estudio también reveló diferencias sustanciales en la gravedad de las lesiones. Las fracturas fueron la lesión no mortal más común, representando más del 38% de los casos, mientras que las lesiones craneales se presentaron en aproximadamente uno de cada diez casos. Los motociclistas sufrieron la mayor proporción de lesiones craneales, la mayoría de las cuales fueron traumatismos craneoencefálicos moderados o graves. Estas lesiones más graves se concentraron de manera desproporcionada en países de ingresos bajos y medios.

Más allá del impacto físico en las personas y las familias, los accidentes de tránsito conllevan importantes costos sociales y económicos a nivel mundial. Se estima que el costo económico global de estos accidentes alcanzará los 1,8 billones de dólares estadounidenses entre 2015 y 2030. Además, los accidentes de tránsito representan una carga a largo plazo para los sistemas de salud, la fuerza laboral y las economías. Existen indicios de que se podrían salvar más de 200.000 vidas cada año mediante una mayor cobertura de atención traumatológica en países de ingresos bajos y medios.

“La seguridad vial debe considerarse una prioridad de salud pública, no solo un problema de transporte”, puntualiza la doctora Marie Ng, profesora asociada afiliada del IHME y profesora asociada de la Universidad Nacional de Singapur. “Reducir las muertes y las lesiones exige ir más allá del comportamiento individual de los conductores e invertir en sistemas que prevengan accidentes, fortalezcan la atención traumatológica e implementen intervenciones basadas en la evidencia y adaptadas a las necesidades de cada comunidad”.

A medida que los países avanzan hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU de reducir a la mitad las muertes y lesiones por accidentes de tránsito para 2030, la implementación de sistemas de vigilancia más sólidos, normas más seguras para carreteras y vehículos, y un mayor acceso a la atención de emergencia serán fundamentales para cerrar las persistentes desigualdades globales. La reducción de muertes y discapacidades requerirá una acción coordinada en toda la sociedad, incluyendo el transporte, la planificación urbana, la ingeniería, las fuerzas del orden y la atención médica, para construir sistemas más seguros que protejan a las comunidades en todo el mundo.