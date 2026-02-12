ACANPAN destaca los avances del CNIO en cáncer de páncreas, pero pide cautela: "Son estudios en modelos animales"

Archivo - Imagen de recurso de un páncreas. - ISTOCK. - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Cáncer de Páncreas en España (ACANPAN) ha destacado que los resultados sobre cáncer de páncreas presentados recientemente por el equipo del CNIO, liderado por Mariano Barbacid y Carmen Guerra, son una gran noticia para la comunidad científica y los pacientes, aunque subraya que se trata de estudios en modelos animales y que, para su aplicación clínica, aún deben superarse varias fases.

A través de un comunicado, ACANPAN ha indicado que, pese la "gran noticia" que supone la investigación del CNIO, todavía no se pueden establecer plazos concretos para que esta línea llegue a pacientes, ya que depende de "numerosos factores científicos, regulatorios y de seguridad". "Queremos transmitir esperanza, pero también cautela. La investigación es un camino largo, complejo y serio, y cada avance debe ser evaluado con rigor", detalla la Asociación.

En este contexto, ACANPAN indica que, tras la noticia, muchas personas han sentido ilusión, pero también incertidumbre o confusión. "ACANPAN no participa en campañas mediáticas ni respalda mensajes que puedan generar expectativas irreales. Nuestra labor es acompañaros, informaros y velar por que la comunicación científica se haga con la responsabilidad que merecen los pacientes", afirma.

Por ello, anima a la población a consultar dudas y contrastar información antes de compartirla. "Recordar que ninguna investigación individual representa, por sí sola, una solución inmediata", agrega.

Asimismo, desde la ACANPAN recuerdan que llevan años "impulsando distintas líneas de investigación de gran valor científico y clínico, a través de terapias innovadoras; biomarcadores y diagnóstico precoz; biopsia líquida; microambiente tumoral; estudios nutricionales y de estilo de vida, e investigación clínica aplicada".

Entre ellas, destacan las presentadas por Carmen Guerra, que han obtenido los fondos de sus becas en tres ocasiones, 2018, 2021 y 2024. "Creemos firmemente que la clave para avanzar está en apoyar múltiples aproximaciones científicas, tanto en el diagnóstico como en la prevención y el tratamiento, porque el cáncer de páncreas es una enfermedad compleja que requiere muchas respuestas, no una sola", añaden.

Por su parte, aseguran que, mientras la investigación avanza, siguen trabajando para mejorar el acceso a los tratamientos que ya existen y que están demostrando eficacia en determinados perfiles de pacientes: "Estamos en contacto con oncólogos, hospitales y compañías farmacéuticas para poder daros acceso a los ensayos adaptados a vuestras características y con la mayor agilidad".

Por último, afirman que están promoviendo acciones para facilitar que medicamentos aprobados en Europa puedan estar disponibles también en España cuando exista evidencia y necesidad clínica. Así como que todos los medicamentos aprobados en España sean accesibles en todo el territorio.