La Academia de Ciencias de EEUU retira el estudio de Barbacid sobre cáncer de páncreas por omitir conflicto de intereses

Archivo - Imagen de archivo de Mariano Barbacid. - ÓSCAR J.BARROSO - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos 'PNAS' ha retirado el estudio liderado por el investigador Mariano Barbacid, que logró eliminar por completo tumores de páncreas en ratones utilizando una triple terapia, por "un conflicto de intereses relevante no revelado al momento de su envío".

Según detalla la revista, Mariano Barbacid, miembro de la Academia, y dos coautoras del estudio, Vasiliki Liaki y Carmen Guerra, tienen intereses financieros en Vega Oncotargets, de los que no informaron en su artículo.

La política editorial de 'PNAS' establece que "los miembros de la Academia que tengan un interés contrapuesto, financiero o de otro tipo, que pudiera considerarse que influye significativamente en su objetividad o que crea una ventaja competitiva injusta para cualquier persona u organización vinculada a la investigación, deben enviar su trabajo como una presentación directa".

La investigación, presentada el pasado enero en rueda de prensa, revela la utilidad en modelos experimentales de una triple combinación terapéutica contra el adenocarcinoma ductal de páncreas, que representa la mayoría de los tumores de páncreas.

Esta estrategia ataca tres puntos clave del tumor: KRAS, que es la mutación que inicia el cáncer de páncreas, EGFR y STAT3, proteínas implicadas en la señalización celular que promueven la proliferación, supervivencia y crecimiento del tumor. Durante la investigación, logró una "regresión significativa y duradera" de los tumores y, además, no provocó "toxicidades significativas" en los animales.