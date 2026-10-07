Abuso, violencia y discriminación en la infancia: así afecta a los jóvenes años después

Archivo - Niño triste se sienta solo - KATARZYNABIALASIEWICZ/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los jóvenes adultos con una edad promedio de 19 años que experimentaron cuatro o más experiencias adversas en la infancia presentaron tasas sustancialmente más altas de depresión, ideación suicida, consumo de drogas duras y violencia interpersonal que aquellos que no reportaron ninguna adversidad en la infancia, según una investigación de UTHealth Houston (Estados Unidos).

Según se publica en 'JAMA Network Open', haber sufrido abuso emocional, abuso sexual, discriminación y haber presenciado violencia doméstica fueron los factores que mostraron las asociaciones más fuertes y consistentes con una mala salud y otros resultados negativos.

El primer autor, Jeff Temple, doctor en filosofía, profesor y vicedecano de investigación clínica en la Facultad de Ciencias de la Salud Conductual de UTHealth Houston, asegura que los hallazgos del equipo son notables porque, a diferencia de muchos estudios anteriores, los participantes fueron evaluados relativamente cerca del momento en que experimentaron las adversidades infantiles que relataron. Otros estudios suelen realizarse con adultos que han transcurrido varias décadas desde su infancia.

"Hay pocas transiciones en la vida (de la preadolescencia a la adolescencia y luego de la adolescencia a la adultez joven) que realmente definan quiénes somos en términos de desarrollo de la identidad y conductas de riesgo", plantea Temple, quien ocupa la Cátedra Betty y Rose Pfefferbaum de Trauma Masivo Infantil y Resiliencia en la Facultad de Medicina McGovern de UTHealth Houston. "La adultez emergente es un período de desarrollo particularmente importante, y lo que sucede durante estos años puede tener implicaciones para la salud, las relaciones y la educación hasta bien entrada la adultez".

El estudio de Temple también fue único porque evaluó tanto las experiencias adversas convencionales de la infancia como la adversidad infantil a nivel comunitario.

El equipo midió las experiencias adversas en la infancia entre 1.850 adultos jóvenes utilizando la encuesta ACEs de Filadelfia, una escala de 21 ítems que recoge tanto la adversidad infantil convencional como la que se produce a nivel comunitario.

Los eventos convencionales incluidos en la encuesta son el abuso emocional o físico, el abuso sexual, la negligencia emocional o física, presenciar violencia doméstica, el abuso de sustancias en el hogar, la enfermedad mental en el hogar o tener un familiar encarcelado. Los eventos a nivel comunitario incluyen presenciar violencia, sufrir discriminación, ser víctima de acoso escolar o sentirse inseguro en el vecindario.

"Los jóvenes adultos que aún se encuentran relativamente cerca en el tiempo de estas experiencias ya muestran diferencias sustanciales en salud mental, relaciones, consumo de sustancias y resultados educativos. Y había un patrón claro: a medida que aumentaba el número de experiencias adversas en la infancia, los resultados generalmente empeoraban", detalla Temple.

Los resultados señalan la importancia tanto de prevenir la adversidad en la primera infancia como de intervenir durante la adultez emergente, comenta Temple.

"Obviamente, queremos evitar que estas experiencias ocurran, pero la adultez emergente también nos brinda una oportunidad importante para intervenir antes de que estos patrones se arraiguen", afirma.

Esto implica identificar a los jóvenes que han experimentado adversidades significativas y conectarlos con servicios de apoyo especializados en trauma, al tiempo que se abordan factores más amplios como la seguridad del vecindario y la discriminación que contribuyen al riesgo.