El abuso en la infancia podría estar relacionado con mayor riesgo de cáncer en la edad adulta, según un estudio

Archivo - Niño asustado mirando por la ventana. - GOODMOMENTS/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los traumas infantiles pueden dejar una huella biológica y psicológica que perdura durante décadas, según un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Toronto (Canadá) y la Red de Salud Universitaria sugiere que el abuso sexual infantil podría estar relacionado con una probabilidad significativamente mayor de desarrollar cáncer en la edad adulta.

El estudio que lo confirma, publicado en 'PLOS One', examinó datos representativos a nivel nacional de 2.636 canadienses de 65 años o más, procedentes de la Encuesta canadiense de salud mental y acceso a la atención médica de 2022.

De esta forma, los investigadores exploraron si diferentes tipos de adversidades en la infancia, incluyendo el abuso sexual infantil, el abuso físico infantil y la exposición a la violencia doméstica parental, estaban asociados con diagnósticos de cáncer en la edad adulta avanzada.

La prevalencia del cáncer fue más común entre quienes habían sufrido abuso sexual infantil (36%), abuso físico infantil (28%) y violencia doméstica por parte de los padres (27%), en comparación con la población general (21%).

"Estos hallazgos resaltan cómo las experiencias vividas al principio de la vida se asocian con resultados negativos para la salud muchas décadas después", expone el primer autor, Matthew R. Langiano, recién graduado de la maestría en Trabajo Social de la Facultad de Trabajo Social Factor-Inwentash (FIFSW) de la Universidad de Toronto. "Una perspectiva del ciclo vital puede profundizar nuestra comprensión del riesgo de cáncer.

Al considerar estas tres adversidades infantiles simultáneamente, la asociación más fuerte con el cáncer se observó entre quienes habían sobrevivido a abusos sexuales en la infancia. Los canadienses mayores que sufrieron abusos sexuales durante su niñez tenían aproximadamente el doble de probabilidades de recibir un diagnóstico de cáncer en la edad adulta, incluso después de tener en cuenta otros tipos de adversidades infantiles y muchos factores como el tabaquismo, los ingresos y otras enfermedades crónicas.

Los investigadores destacan que el estudio identifica asociaciones, no relaciones de causa y efecto. Sin embargo, incluso tras considerar numerosos factores de riesgo de cáncer bien conocidos, el vínculo entre el abuso sexual infantil y el cáncer se mantuvo fuerte. Esto sugiere que es improbable que la asociación se explique simplemente por mayores tasas de tabaquismo, trastornos por consumo de sustancias o pobreza entre quienes sufrieron abusos.

La autora principal, la profesora Esme Fuller-Thomson, directora del Instituto para el Curso de Vida y el Envejecimiento de FIFSW, Universidad de Toronto, sugiere que el estrés crónico podría ser una posible explicación. "Investigaciones previas han demostrado que los traumas tempranos pueden dejar consecuencias biológicas duraderas, afectando las hormonas del estrés, la inflamación y el funcionamiento del sistema inmunitario; procesos que pueden influir en el desarrollo del cáncer. Los traumas infantiles pueden tener repercusiones a lo largo de la vida en la salud".

Los investigadores recalcan que se necesita más trabajo para comprender estas posibles vías. Los futuros estudios longitudinales serán importantes para esclarecer cómo las experiencias de la primera infancia pueden influir en la salud décadas después.