El abuso de las cremas con corticosteroides, un riesgo para la salud ósea

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una nueva investigación indica que las dosis más altas de corticosteroides tópicos, que se utilizan habitualmente para tratar afecciones inflamatorias de la piel, están relacionadas con un mayor riesgo de osteoporosis y fracturas óseas asociadas a ella, según publican sus autores en el 'Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology'.

Los investigadores seleccionaron 129.682 casos de osteoporosis y 34.999 de fractura osteoporótica mayor (FMO) de la Base de Datos de Investigación del Seguro Nacional de Salud de Taiwán y los emparejaron con 518.728 y 139.996 controles (sin osteoporosis ni FMO) por sexo y edad.

El equipo halló claras relaciones dosis-respuesta entre el uso a largo plazo de corticosteroides tópicos y la osteoporosis y la FMO. Por ejemplo, en comparación con la ausencia de dosis, las dosis bajas, medias y altas acumuladas de corticosteroides tópicos se asociaron con probabilidades 1,22, 1,26 y 1,34 veces mayores de desarrollar osteoporosis en cinco años.

Estas dosis respectivas se relacionaron con probabilidades 1,12, 1,19 y 1,29 veces superiores de sufrir FMO. El riesgo de osteoporosis y FMO era mayor en las mujeres que en los hombres. Además, las personas más jóvenes (<50 años) presentaban un mayor riesgo de osteoporosis en comparación con otros grupos de edad.

"Este estudio pone de relieve que el uso de corticosteroides tópicos para tratar afecciones inflamatorias de la piel debe hacerse con mucho cuidado y los médicos deben ser conscientes de estos posibles efectos secundarios", resalta el autor correspondiente Chia-Yu Chu, del Hospital Universitario Nacional de Taiwán y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Taiwán.