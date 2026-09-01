La AAN y la AHS publican una guía actualizada sobre medicamentos para la prevención de la migraña en adultos

Archivo - Mujer con dolor de cabeza. - BYMURATDENIZ/ ISTOCK - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Academia Estadounidense de Neurología (AAN) y la Sociedad Estadounidense del Dolor de Cabeza (AHS) han publicado una actualización de sus directrices para ayudar a los médicos a determinar qué medicamentos pueden ser más eficaces para prevenir la migraña en adultos. La guía fue financiada por la Academia Estadounidense de Neurología.

Para ayudar a los médicos a determinar qué medicamentos pueden ser más eficaces para prevenir la migraña en adultos, la AAN y la AHS publicaron una actualización conjunta de su guía de práctica clínica con recomendaciones basadas en la evidencia, en 'Neurology', la revista médica de la Academia Estadounidense de Neurología, y en 'Headache', la revista oficial de la Sociedad Estadounidense de Cefaleas. Esta es una actualización de la guía de la AAN y la AHS de 2012. La guía cuenta con el respaldo de la Academia Estadounidense de Médicos de Familia.

La migraña es una enfermedad cerebral crónica que causa dolor de cabeza y muchos otros síntomas neurológicos. Los ataques de migraña pueden provocar dolor de cabeza, náuseas y sensibilidad a la luz y al sonido. Algunas personas con migraña presentan síntomas adicionales como mareos, alteraciones visuales o dificultad para pensar. Los ataques pueden durar desde unas pocas horas hasta varios días.

Los síntomas graves pueden impedir que las personas trabajen, socialicen o realicen sus tareas diarias. Los medicamentos para el tratamiento agudo ayudan a detener el dolor de cabeza y otros síntomas cuando se presentan. Los medicamentos preventivos se toman de forma constante, generalmente a diario o mensualmente, para prevenir los síntomas.

"Existe una variedad de medicamentos preventivos eficaces que actúan de diferentes maneras, incluyendo nuevas clases de medicamentos que se han lanzado en los últimos años", subraya la doctora Tamara Pringsheim, autora de la guía, de la Universidad de Calgary en Alberta, Canadá, y miembro de la Academia Estadounidense de Neurología. "Para las personas que sufren migrañas frecuentes o que afectan su capacidad para funcionar con normalidad, esta guía puede ayudar a los médicos a determinar qué medicamentos preventivos podrían serles útiles".

La actualización de las directrices se basa en una revisión exhaustiva de la evidencia disponible sobre el tema. Para cada medicamento estudiado, incluye el nivel de confianza en la evidencia de su eficacia. Incluye recomendaciones para medicamentos preventivos tanto para la migraña crónica como para la episódica. Las personas con migraña crónica sufren dolores de cabeza 15 o más días al mes, de los cuales al menos ocho días presentan las características de una migraña. Las personas con migraña episódica sufren dolores de cabeza con menor frecuencia.

Los avances en la investigación desde la publicación de la guía anterior han ampliado las opciones para las personas con migraña. La guía incluye recomendaciones sobre tratamientos preventivos más recientes, además de los ya existentes.

"La investigación demuestra que muchos tipos diferentes de medicamentos pueden ser eficaces para prevenir las migrañas y reducir los síntomas", matiza Rebecca C. Burch, autora de la guía, perteneciente a la Facultad de Medicina Larner de la Universidad de Vermont en Burlington, miembro de la Sociedad Americana del Dolor de Cabeza y de la Academia Americana de Neurología. "La guía incluye recomendaciones tanto para medicamentos ya establecidos como para medicamentos más recientes. Si un medicamento no funciona bien, otro podría ser eficaz. Es importante que tanto los médicos como los pacientes sepan que existen muchas opciones".

Para reducir la frecuencia de los dolores de cabeza, la guía recomienda ofrecer tratamientos preventivos a las personas que experimentan cuatro o más días de migraña al mes o cuatro o más días de dolor de cabeza de moderado a intenso al mes, o si la migraña afecta su capacidad para trabajar o realizar las tareas diarias.

La guía indica que los médicos deben evaluar el impacto de la migraña en la calidad de vida de la persona al elegir un medicamento preventivo, informándoles que existen diversos medicamentos eficaces que actúan de distintas maneras. Algunos, como los antidepresivos o los medicamentos para bajar la presión arterial, pueden ayudar a tratar tanto la migraña como otra afección. Otros han sido diseñados específicamente para tratar la migraña.

Al asesorar a los pacientes sobre la elección de medicamentos preventivos para la migraña, la guía clínica recomienda que los profesionales de la salud analicen la solidez de la evidencia, los posibles efectos secundarios, los costos y los tipos de medicamentos. Existen medicamentos orales que deben tomarse a diario o cada dos días, y medicamentos inyectables que se administran una vez al mes o cada tres meses.

Una vez que un paciente comienza a tomar un nuevo medicamento, los médicos deben evaluar la eficacia del tratamiento siguiendo los plazos recomendados en la guía.