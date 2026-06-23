El 95% de los pacientes con diverticulitis recibe antibióticos innecesarios

Archivo - Mujer sosteniendo modelo de anatomía de colon humano. Enfermedad del colon, intestino grueso, cáncer colorrectal, colitis ulcerosa, diverticulitis, síndrome del intestino irritable, sistema digestivo y concepto de salud - PANUWAT DANGSUNGNOEN/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de cohorte retrospectivo realizado en centros de Asuntos de Veteranos (VA) de Estados Unidos revela que las tasas de prescripción de antibióticos para casos ambulatorios de diverticulitis no complicada se mantienen por encima del 95% en Estados Unidos, a pesar de las directrices de 2015 que recomiendan un uso más selectivo.

Los hallazgos sugieren la necesidad de implementar intervenciones para alinear la prescripción de antibióticos con las directrices actuales y reducir los daños derivados de la exposición innecesaria a estos fármacos. El estudio se publica en 'Annals of Internal Medicine'.

En concreto, investigadores del Sistema de Atención Médica para Veteranos de Minneapolis (Estados Unidos) se propusieron examinar la frecuencia con la que se prescriben antibióticos para la diverticulitis no complicada y si las prácticas han cambiado desde que la Asociación Americana de Gastroenterología, el Colegio Americano de Médicos y otras sociedades profesionales recomendaron un uso más selectivo en 2015. Los investigadores analizaron más de 33.000 visitas a urgencias y atención de urgencias en 120 centros de la Administración de Veteranos entre octubre de 2015 y junio de 2025, utilizando registros médicos electrónicos y modelos estadísticos para rastrear las tendencias de prescripción.

Descubrieron que se administraron antibióticos en el 96,6% de las visitas en general, con poca variación interanual, incluso cuando las guías clínicas aconsejaban que muchos pacientes podrían no beneficiarse del uso rutinario.

Los autores concluyen que los patrones de prescripción no se han alineado significativamente con las recomendaciones en constante evolución y sugieren que podrían ser necesarias intervenciones específicas para reducir el uso innecesario de antibióticos.