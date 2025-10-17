El 92% de los pacientes en hemodiálisis en España no controla sus factores de riesgo cardiovascular

El doctor Javier Nieto, uno de los coordinadores de los estudios. - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEFROLOGÍA

OVIEDO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio multicéntrico realizado sobre más de 500 pacientes con Enfermedad Renal Crónica (ERC) en tratamiento de hemodiálisis revela que el 92,5% no tiene controlados sus factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión, diabetes y colesterol, según han presentado los coordinadores de la investigación en el 55º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nefrología que se celebra en Oviedo.

El estudio, denominado 'Objetivo en el Punto de Mira (OPM)', coordinado por los doctores Javier Nieto y José Abellán del Hospital General Universitario de Ciudad Real y la Universidad Católica San Antonio de Murcia, analizó una muestra de 501 pacientes de 20 hospitales y centros de diálisis de toda España.

Los resultados muestran que el 94% de los pacientes eran hipertensos, el 47% diabéticos, y el 79% presentaba dislipidemia (colesterol alto). Sólo el 45% de los hipertensos, el 65% de los diabéticos y el 50% de los pacientes con colesterol alto tenía controlados sus factores de riesgo. Además, únicamente el 7,6% de los pacientes alcanzaba simultáneamente el control de estos tres factores.

El incumplimiento terapéutico fue reconocido por un 20% de los pacientes y la inercia terapéutica --la falta de ajuste o intensificación del tratamiento-- fue identificada como uno de los principales obstáculos para lograr un mejor control.

En un segundo estudio dentro del mismo proyecto OPM, se demostró que una intervención breve en la práctica clínica habitual mejora significativamente el control de estos factores, elevando el porcentaje de pacientes que controla simultáneamente los tres factores del 7,5% al 10,2% y reduciendo el incumplimiento del 20% al 7%. No obstante, los autores advierten que las cifras siguen siendo insuficientes.

Ambas investigaciones subrayan la necesidad de una intervención farmacológica activa y personalizada para mejorar el pronóstico cardiovascular de estos pacientes con Enfermedad Renal Crónica en hemodiálisis.

El 55º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nefrología, que reúne a más de 1.400 expertos, es el mayor evento de la especialidad en España y aborda los últimos avances en diagnóstico y tratamiento de enfermedades renales.