El 90% de las personas fuman delante de menores, exponiéndoles a desarrollar cáncer en el futuro

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El 90 por ciento de las personas fuman delante de menores, exponiéndoles a desarrollar cáncer en el futuro, según ha avisado la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), con motivo de la celebración, este lunes, del Día Mundial Sin Tabaco.

Por ello, ha reclamado una ampliación de la normativa antitabaco vigente para liberar de humo de tabaco aquellos espacios públicos donde sea frecuente la presencia de menores, como vía esencial para la reducción del tabaquismo y como único medio probado para garantizar la protección de la ciudadanía frente a los efectos nocivos del humo ambiental.

"Como venimos alertando desde hace años en la AECC, el tabaco provoca cáncer y mata. Pero el humo del tabaco también y no podemos consentir que la población no tenga la opción de elegir si se expone o no. Es intolerable que, a estas alturas, los niños y niñas de este país, los jóvenes, sufran las consecuencias del tabaco sin encenderse un cigarrillo y, por ello, hemos pedido a la ministra de Sanidad, que se actualice la Ley Antitabaco existente ampliándose los espacios libres de humo", ha dicho el presidente de la AECC, Ramón Reyes.

De este modo, prosigue, se estará reduciendo la exposición de los menores a las más de 70 sustancias cancerígenas que contiene el humo ambiental, además de evitar otras consecuencias físicas a corto plazo. "Desde la Asociación, queremos hacer un llamamiento generalizado a la sociedad española para que todos los niños y niñas del país puedan respirar aire libre de humo de tabaco hoy para preservar su salud en el futuro", ha enfatizado.

Los menores se encuentran ante una situación de especial inequidad, al no poder elegir libremente respirar aire libre de humo de tabaco en los espacios públicos. Estos representan así un colectivo especialmente vulnerable a la inhalación del humo ambiental pudiendo sufrir, tras una exposición continuada, un 50 por ciento más de otitis, un 20 por ciento más de crisis asmáticas o un 30 por ciento más de infecciones respiratorias.

Además, los niños expuestos al humo del tabaco durante la infancia tienen más riesgo de desarrollar cáncer y enfermedades cardiacas en la edad adulta que los no expuestos. En el caso de los jóvenes, la normalización del tabaco, que aún persiste en nuestro entorno, promueve que estos comiencen a fumar a una edad temprana (la edad media de inicio en el consumo es de 14,1 años.)

En una acción conjunta con la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA) y con la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA) a la que se han sumado también Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPAs) por todo el territorio nacional, la AECC establece una serie de ejes estratégicos para la ampliación de la actual ley y hace hincapié en la importancia de consolidar la vigilancia sistemática para su cumplimiento.

"En el Día Mundial Sin Tabaco, espacios públicos sin humo del tabaco para nuestros hijos. CONCAPA y la AECC pedimos un refuerzo de la legislación vigente para blindar como espacios sin humo del tabaco todas las zonas públicas donde exista presencia de menores para poder lograr una generación libre de tabaco", ha detallado el presidente de la CONCAPA, Pedro Caballero.

A juicio de la presidenta de la CEAPA, Leticia Cardenal, es "intolerable" que los niños respiren humo de tabaco en cuatro de cada diez accesos a centros escolares y en un porcentaje similar de parques y, como padres y madres, tienen responsabilidad de educar con el ejemplo, de salvaguardarlos de ese humo nocivo y de impedir que vean el tabaquismo como una práctica normal.

Esta acción conjunta es el punto de partida de una colaboración que continuará en el tiempo entre las organizaciones de padres y madres de alumnos y la AECC en la que se trabaje con el objetivo de construir una generación más concienciada con la salud y que cuente con mayores opciones de elección saludables a medio y largo plazo.

Así, propone la extensión de los espacios sin humo de tabaco a todos los espacios públicos al aire libre en los que pueda haber menores: las terrazas, instalaciones deportivas o playas, incrementando, de esta manera, la protección de la salud de los menores.

Además, la AECC defiende medidas como la subida de impuestos y el aumento del precio del producto final; la disminución del atractivo de su empaquetado o la restricción de la publicidad de tabaco en espacios digitales dirigidos a adolescentes y jóvenes, una disposición no prevista por la normativa actual. Asimismo, aboga por aumentar la concienciación y aplicar las mismas restricciones sobre las nuevas formas de tabaco, nicotina y derivados, cuya percepción de riesgo entre la población joven todavía es baja.

'RESPIRAPP', EL NUEVO RECURSO PARA DEJAR DE FUMAR DE LA AECC

En España, 8 millones de personas fuman y, de acuerdo con un estudio del Observatorio del Cáncer de la AECC, dos millones de personas han intentado dejar de fumar en el último año y solo el 20 por ciento han recibido ayuda para hacerlo.

La AECC, expandiendo sus servicios de ayuda para dejar de fumar e intentando que todas las personas puedan tener acceso a estos servicios, lleva realizando talleres de deshabituación tabáquica desde hace años y ahora, extiende su terapia presencial y online a través de la aplicación para dejar de fumar 'Respirapp'.

Se trata de una vacuna basada en el experimentado programa presencial para dejar de fumar que acompaña a la persona en todo el proceso de dejar de fumar de forma personalizada. En cada fase se irá reduciendo el consumo de cigarrillos y el fumador tendrá un apoyo constante en los momentos más difíciles, como el síndrome de abstinencia.

Es un recurso con el que, tal y como ha detallado la AECC, se pretende cubrir la necesidad de todas esas personas que quieren dejar de fumar en nuestro país y que no han podido tener acceso a algún tipo de servicio o de apoyo para hacerlo.