El 90% de los hombres con disfunción eréctil reconoce que afecta a su estado emocional

Archivo - Imagen de recurso de una pareja. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / PHOTOGRAPHER: ARTEM FUR

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más del 90 por ciento de los hombres con disfunción eréctil reconoce que esta condición afecta a su estado emocional, de los cuales un 17 por ciento afirma sentirse profundamente afectado, según el Barómetro de Salud Sexual Masculina de Boston Medical.

En el marco del Día de la Lucha contra la Disfunción Eréctil, los expertos destacan que atender el impacto psicológico de la disfunción eréctil es tan importante como abordar sus síntomas físicos.

Así, los especialistas señalan que en los pacientes con disfunción eréctil originada por una causa física, como hipertensión o colesterol alto, el impacto en la salud mental puede aparecer como consecuencia del propio problema sexual.

"Muchos hombres que llegan a consulta no solo enfrentan los síntomas físicos de la disfunción eréctil, sino también llegan con una gran carga emocional, ansiedad por el rendimiento, miedo al fracaso o problemas de pareja; todo ello acaba afectando a su autoestima, por la falsa creencia de que el valor de un hombre depende de su rendimiento sexual", ha indicado el médico y sexólogo de Boston Medical España, Antonio José Sánchez.

Sin embargo, también existe otro perfil de pacientes en los que la dimensión psicológica puede ser la causa de la propia disfunción. Por ejemplo, se estima que la disfunción eréctil situacional -aquella que surge solo en contextos específicos o con ciertas parejas-, está presente en cerca del 20 por ciento de los casos de disfunción eréctil.

Asimismo, se calcula que un 40 por ciento de los hombres con disfunción eréctil acaba desarrollando una falta de deseo sexual secundaria a causa de la frustración derivada de este problema. Y casi el 65 por ciento de los casos de eyaculación precoz en Boston Medical se presentan desde el inicio de la vida sexual del hombre.

En esta etapa, muchos hombres no saben reconocer ni controlar bien la excitación. La presión, la ansiedad o la inseguridad también pueden influir. Los especialistas subrayan que todo esto puede hacer que el problema aparezca desde muy temprano en la vida del hombre.

A la propia dificultad sexual se suma, en muchos casos, la resistencia a hablar de ella. La vergüenza, el miedo a ser juzgado o la creencia de que el problema desaparecerá por sí solo pueden retrasar la búsqueda de ayuda.

Esta es una realidad que los expertos observan de forma habitual en consulta. "Recuerdo a un paciente que retrasó la consulta porque le daba vergüenza que el personal de recepción lo viera. Llegó a la primera cita con verdadero pánico, pero durante la consulta fue perdiendo el miedo, se sintió a gusto y pudo empezar su tratamiento", comenta el doctor de la clínica Boston Medical en Madrid Ignacio Fernández.

Para Boston Medical, la evolución del tratamiento de las disfunciones sexuales pasa por entender que recuperar la función sexual y recuperar la seguridad del paciente se debe intervenir de manera multidisciplinar con equipos en los que participan profesionales de urología, sexología y psicología.

"No se trata de decidir si el problema está 'en el cuerpo o en la mente', sino de comprender cómo interactúan los factores biológicos, psicológicos, sexuales y relacionales en cada paciente", ha declarado el coordinador de terapia sexual de Boston Medical España.

Por todo ello, desde la clínica señalan que en el año 2019 incorporaron terapeutas sexuales para trabajar de forma coordinada con los especialistas médicos.