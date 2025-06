El 78% de la población busca protegerse del sol antes que broncearse, según un estudio

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 78 por ciento de la población señala que busca protegerse del sol antes que broncearse, un cambio de tendencia en el que se ven reflejados los resultados de la concienciación social, según se desprende del estudio 'Usos y hábitos del consumidor sobre protección solar', que la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa) ha elaborado junto a Kantar.

La protección solar se ha convertido así en un hábito generalizado. El estudio, que ha sido presentado este miércoles en rueda de prensa y ha contado con la participación de 900 personas, desvela que el 62 por ciento de la población usa con frecuencia protectores solares, y precisa que las mujeres tienen más arraigado el hábito (69%) que los hombres (54%).

En concreto, sobre la frecuencia de uso en población general, el 37 por ciento dice usar protector solar a diario o de cuatro a seis veces a la semana; el 14 por ciento, de dos a tres días o una vez a la semana; el 24 por ciento, solo en vacaciones o verano; y el 21 por ciento admite no emplearlo nunca. Cabe destacar que las mujeres que afirman usar a diario o de cuatro a seis días por semana este producto son el 54 por ciento, mientras que solo el 18 por ciento de hombres hace el mismo uso.

Además, el estudio muestra que la población busca factores de protección altos en estos productos. Alrededor del 90 por ciento prioriza fotoprotectores con factor (SPF) 30, 50 y 50+, y la mitad de estos optan por la protección más alta, 50+. Mientras, son solo entre el uno y el dos por ciento los que usan fotoprotectores con un factor bajo.

Un dato que subraya el estudio es el hecho de que los fotoprotectores solares son cada vez menos un producto estacional. En este sentido, muestra que su uso se extiende durante más meses y no se centra solo en el verano, de tal forma que a partir de 2022 se observa un aumento de su consumo desde el mes de marzo.

Los consumidores también consideran los fotoprotectores como productos muy accesibles, que pueden adquirirse tanto en establecimientos de gran consumo como en farmacias, haciéndolo el 51 por ciento de la población en los primeros y el 49 por ciento en los segundos.

En comparación con países del entorno europeo, un estudio sobre protectores solares en la Unión Europea (UE) realizado en 2023 por Kantar destaca a España como líder en su uso, con un 65 por ciento, seguida de Italia (51%), Polonia (50%), Reino Unido (47%) y Francia (41%).

CONCIENCIA SOBRE LOS RIESGOS DEL SOL

Por otra parte, el estudio evalúa el grado de consciencia sobre los efectos asociados a la exposición al sol, concluyendo que siete de cada diez encuestados conocen los riesgos. Preguntados por aspectos concretos, el 92 por ciento sabe que existe riesgo de quemadura; el 91 por ciento, perjuicio para la piel; el 90 por ciento, riesgo de cáncer de piel; el 87 por ciento, envejecimiento de la piel; el 62 por ciento, que ayuda a sintetizar la vitamina D; el 96 por ciento, que es importante protegerse de los rayos UVA; y el 94 por ciento, que es importante protegerse de lo rayos UVB.

Del mismo modo, los consumidores tienen un alto conocimiento de los protectores solares. Sobre el factor de protección, el 86 por ciento afirma conocer el significado del SPF, el 67 por ciento señala conocer el significado del simbolo '+', y el 79 por ciento asegura conocer el número de SPF que necesita su tipo de piel.

En cuanto al conocimiento sobre el uso de los protectores, añade que el 68 por ciento de la población afirma saber cuándo tiene que aplicarlo, el 63 por ciento sabe cuándo reaplicarlo y el 58 por ciento sabe cuánto protector solar aplicar. Sin embargo, el 36 por ciento admite no leer nunca las instrucciones de uso.

Respecto a los atributos clave que los consumidores tienen en cuenta a la hora de elegir un protector solar, para el 90 por ciento el aspecto más importante es el SPF. En orden de valoración, los atributos más importantes para la elección son: que proteja de cualquier tipo de radiación solar (para el 83%), que se venda en farmacia (73%), que sea una marca recomendada por un experto (69%), y otros como que no deje la piel grasienta o blanca.

Sobre los bulos y la desinformación que circulan en relación a estos productos, sobre todo en redes sociales, ocho de cada 10 consumidores confían en la seguridad de los protectores solares y no se creen las 'fake news'. Más en profundidad, el 80 por ciento no se cree que los protectores solares contengan sustancias perjudiciales para la salud y el 84 por ciento no se cree que el protector solar evite ponerse moreno.

En la misma línea, el 81 por ciento no se cree que desarrollar el 'callo solar' sea mejor que usar productos con algún tipo de protección solar, el 78 por ciento no se cree que protegerse del sol evite que su cuerpo metabolice la vitamina D, el 75 por ciento no se cree que los fotoprotectores contengan ingredientes dañinos para el medioambiente y el 72 por ciento no cree en los estudios sobre fotoprotectores que cuestionan su rigor y eficacia.

De hecho, el estudio hace hincapié en la confianza que los consumidores depositan en los expertos para informarse sobre estos productos y optar por el más adecuado para ellos. Para el 71 por ciento de encuestados, los profesionales de la salud, bien sean farmacéuticos, dermatólogos u otros relacionados, son la fuente más fiable.

CONFIANZA EN LA EVIDENCIA

En una mesa redonda, la presidenta de la Academia Española de Dermatología (AEDV), Yolanda Gilaberte; el vocal nacional de Dermofarmacia del Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCOF), Tomás Muret; y la representante de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) Rosario Sánchez han coincidido en la evolución que suponen los datos que se desprenden del estudio y el valor de las acciones de concienciación.

En este sentido, Sánchez ha referido una valoración muy positiva de los resultados, sobre todo por el hecho de que los consumidores confíen en la información que viene de la ciencia, de la evidencia. Por ello, ha resaltado que se está "en el camino" para prevenir los riesgos del sol, pero ha puntualizado que no se debe bajar la guardia.

Gilaberte ha detallado que cada año se diagnostican alrededor de 500.000 casos de cáncer de piel en todo el mundo y que la mortalidad se sitúa en unos 50.000. Además, ha señalado que se prevé que siga aumentando la incidencia de este tipo de cáncer hasta alcanzar el 40 por ciento en 2050, aunque ha apuntado que en Australia están empezando a ver un descenso de incidencia en población joven que se espera que los demás países sigan.

Por su parte, Muret ha comentado que las principales dudas que la población comparte con los farmacéuticos sobre la protección solar están relacionadas con el significado del factor de protección, saber si pueden usar un producto que compraron el año anterior o si toda la familia puede usar el mismo fotoprotector. Sobre esto último ha indicado que lo ideal es que bebés y niños usen protectores infantiles, que tienen características específicas para ellos.

Por último, se ha presentado la 'Guía contra la desinformación sobre protección solar para periodistas y divulgadores', una herramienta práctica avalada por la AEDV, Fundación Piel Sana, CGCOF y Newtral para perfeccionar la comunicación sobre protección solar.

A este respecto, el periodista de VerificaRTVE Borja Díaz-Mery, la investigadora del proyecto 'Comunicancer' Lara Jiménez, y la coordinadora de programas de prevención del cáncer y promoción de la salud en la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Laura del Horno, han advertido sobre los bulos que circulan en redes sociales y han recomendado tener cautela con lo que se ve en ellas y recurrir a expertos y fuentes contrastadas para hacer frente a la desinformación.