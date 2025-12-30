El 77% de los psicólogos identifica la ansiedad como la dificultad más frecuente en consulta

Archivo - Concepto de enfermedad de vértigo y de ansiedad. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / PORNPAK KHUNATORN

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 77 por ciento de los psicólogos ha identificado la ansiedad como la dificultad más frecuente en consulta a lo largo de 2025, seguidas de las relaciones personales (49%) y el estrés o la sobrecarga laboral (44%), según un estudio realizado por el servicio de psicología en línea Unobravo.

Los datos muestran otras dificultades en las consultas, como aquellas relacionadas con la autoestima (37%) o de regulación emocional (34%).

Por el contrario, la soledad (11%), los problemas laborales (14%) o los trastornos de la conducta alimentaria (4%) aparecen con una menor incidencia.

Hasta un 91 por ciento de los psicólogos ha percibido que la demanada de apoyo psicológico a lo largo de 2025, de los que un 53 por ciento cree que lo ha hecho de forma notable. Tan solo un 9 por ciento afirma no haber detectado cambios.

En comparación con 2024, casi la mitad de los encuestados (48 por ciento) ha considerado que las dificultades emocionales se han mantenido estables, mientras que el 36 por ciento cree que han aumentado y solo el 15 por ciento percibe una disminución, lo que apunta a un malestar psicológico sostenido.

EL INICIO DEL AÑO COMO DETONANTE PARA BUSCAR AYUDA

El inicio del año suele actuar como un detonante para buscar ayuda profesional, y es que un 66 por ciento de los psicólogos ha destacado que los pacientes suelen mostrar una motivación inicial más alta en enero, aunque esta motivación inicial no siempre se mantiene en el tiempo.

De hecho, un 64 por ciento de los profesionales ha detallado que esta motivación suele reducirse gradualmente tras las primeras semanas, y para otro 13 por ciento cae rápidamente; solo un 4 por ciento cree que se mantiene de forma constante.

Todo ello tiene que ver con los objetivos "poco realistas" que se fijan los pacientes, tal y como ha indicado un 59 por ciento de los encuestados, que señala que esta desconexión entre expectativas y realidad puede favorecer la aparición de frustración emocional.

"Enero suele activar el deseo de cambio, pero también puede intensificar la autoexigencia. Muchas personas llegan a terapia con objetivos poco realistas y una presión por mejorar rápidamente, lo que puede favorecer la aparición de frustración cuando el malestar no disminuye en las primeras semanas", ha afirmado el mánager clínico de Unobravo en España, Francisco Rivera.

El 75 por ciento de los profesionales observa frustración cuando los pacientes no consiguen mantener los propósitos de enero, especialmente cuando no se cumplen las metas relacionadas con los cambios en el estilo de vida (66%) y el cuidado personal junto con las rutinas diarias (60%).

Si bien no todos los pacientes verbalizan una presión intensa, el 54 por ciento de los psicólogos detecta una sensación de presión por "tener que mejorar" al inicio del año.

Sobe los motivos más frecuentes para iniciar terapia en enero, las dificultades en las relaciones personales lideran las consultas (42%), seguidas por la gestión del estrés y la ansiedad (31%), la mejora de la regulación emocional (27%) y el cambio de hábitos (31%). Solo un 5 por ciento de los pacientes inicia terapia sin vincularlo a ningún propósito concreto.

QUÉ PREOCUPA DE CARA A 2026

De cara a 2026, los psicólogos creen que se producirá un aumento de la presión en ámbitos muy concretos, como las dificultades relacionales (47 por ciento), la presión económica (42 por ciento), la soledad y el aislamiento (36 por ciento), el estrés emocional (34 por ciento) y las dificultades para establecer límites personales (30 por ciento).

Así, el 91 por ciento de los profesionales cree que la demanda de terapia aumentará en 2026, lo que apunta a la consolidación de la terapia como un recurso cada vez más estructural.