El 75% de la población considera que la incontinencia urinaria masculina sigue siendo un tema tabú en la sociedad

Archivo - Imagen de recurso de un baño de hombres. - IRKIEV/ INSTOCK - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 74,5 por ciento de la población afirma no haber hablado nunca sobre la incontinencia urinaria masculina con familiares o amigos y el 75 por ciento considera que no se aborda abiertamente en la sociedad, según revela un estudio elaborado por Alana Consultores, consultora de comunicación estratégica e IO Investigación.

El trabajo se ha realizado a partir de una encuesta a 505 personas residentes en España, que analiza el conocimiento, las percepciones, y las actitudes sociales ante la incontinencia urinaria masculina.

La investigación pone en manifiesto una importante brecha entre el reconocimiento de esta patología y su comprensión. Aunque el 78,2 por ciento de los encuestados afirma haber oído hablar de ella, el 46,3 por ciento reconoce tener un conocimiento bajo o prácticamente nulo sobre la condición y únicamente el 10,9 por ciento considera que cuenta con información alta o muy alta.

A esta falta de información se suman creencias erróneas que pueden dificultar su abordaje. Más del 40 por ciento de los participantes considera que la incontinencia urinaria es una consecuencia normal del envejecimiento, mientras que el 77,4 por ciento identifica los problemas de próstata como una de sus posibles causas, pero muestra un menor conocimiento de otros factores, como las enfermedades neurológicas (29,5%) o las intervenciones quirúrgicas previas (25,9%).

La incomodidad para hablar de esta afección se convierte en uno de los principales obstáculos para su visibilización. Más del 90 por ciento de los participantes de la encuesta considera que los hombres se sienten poco o nada cómodos hablando sobre problemas de incontinencia urinaria.

Aunque el 69,5 por ciento afirma que acudiría con mucha probabilidad a un profesional sanitario si experimentara síntomas, existen barreras que pueden demorar esa decisión. El 41,2 por ciento esperaría para comprobar si se trata de algo puntual, mientras que el 19,2 por ciento señala la vergüenza, el pudor o el miedo, como principales motivos para retrasar la consulta.

UNA ENFERMEDAD QUE AFECTA MÁS ALLÁ DE LA SALUD FÍSICA

El impacto de la incontinencia urinaria masculina trasciende el ámbito médico. El 74,9 por ciento de los encuestados considera que puede limitar actividades cotidianas como viajar, practicar deporte o acudir a eventos sociales. Además, el 57,8 por ciento reconoce su posible relación con problemas de salud mental, entre los que destacan la ansiedad (30,1%), la depresión (25%), y la inseguridad o pérdida de autoestima (14,4%).

Estos resultados resaltan la necesidad de abordar la patología desde una perspectiva integral, teniendo en cuenta no solo sus consecuencias físicas, sino también sus efectos sobre la autonomía, las relaciones sociales, y el bienestar emocional.

La ciudadanía identifica la divulgación como una de las principales vías para mejorar el conocimiento y reducir el estigma. El 75,4 por ciento considera necesarias las campañas de sensibilización, mientras que el 73,9 por ciento apuesta por reforzar la información en hospitales y centros sanitarios. Asimismo, el 93,7 por ciento señala a los médicos y especialistas como el medio más útil para obtener información sobre esta condición.

Según los autores, los resultados apuntan a la necesidad de impulsar una conversación pública más abierta, promover la educación sanitaria y facilitar que los hombres puedan reconocer los síntomas y consultar con profesionales sin miedo ni prejuicios.