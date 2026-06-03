Hasta el 75% de los niños españoles presenta maloclusión, pero solo el 10% recibe tratamiento

Archivo - Imagen de recurso de un niño en un dentista. - IREKIA - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Entre el 70 y el 75 por ciento de los niños españoles presenta algún grado de maloclusión, pero solo uno de cada diez recibe tratamiento ortodóncico, según advierte un nuevo informe elaborado por Cleardent.

El documento combina datos clínicos de Cleardent con fuentes como la Encuesta de Salud Oral 2020 del CGD, estudios de prevalencia indexados (Scielo, Redalyc, PubMed), recomendaciones de la SEDO y la AEEO, y análisis de mercado de GMI Insights 2024.

La maloclusión -cualquier desviación en la posición de los dientes o en el desarrollo de la mandíbula y el maxilar- es el tercer problema de salud oral más prevalente en el mundo y uno de los más infradiagnosticados en la infancia.

Según Cleardent, la ortodoncia invisible en edad de crecimiento -'Angel Aligner KiD' para niños de 6 a 10 años y 'Angel Aligner Select para adolescentes'- representa actualmente una alternativa clínica de primera línea. "Tan eficaz como los 'brackets' tradicionales pero con un impacto radicalmente distinto en la experiencia del paciente joven y en la adhesión familiar al tratamiento", añade.

UN PROBLEMA INVISIBLE

Los autores del documento destacan que la maloclusión "no duele, no sangra y no genera urgencia en la consulta del pediatra". Sin embargo, advierten de que sus consecuencias sobre la función masticatoria, la respiración, el habla y la autoestima son documentadas y progresivas. "Uno de cada cuatro niños en España necesitaría tratamiento ortodóncico urgente, pero el diagnóstico tardío sigue siendo la norma", agregan.

En este contexto, entre el 70 y el 75 por ciento de la población infantil y juvenil española presenta algún tipo de desviación de la oclusión bucal ideal, según estudios epidemiológicos en varias comunidades autónomas. De ese porcentaje, entre el 25 y el 35 por ciento requiere tratamiento ortodóncico urgente o muy deseable, según el DAI aplicado en poblaciones escolares. No obstante, solo el 9,7 por ciento de los niños de 12 años y el 12,6 por ciento de los adolescentes de 15 años son portadores de ortodoncia activa en España (Encuesta de Salud Oral 2020, CGD).

Los expertos apuntan que la clave clínica está en el momento de intervención: los huesos maxilares de un niño son maleables y responden a fuerzas correctoras de forma mucho más eficiente que los de un adulto. Sin embargo, los hábitos orales - succión del chupete o el dedo, respiración oral, interposición lingual- aceleran o agravan su desarrollo.

CONSECUENCIAS MÁS ALLÁ DE LA ESTÉTICA

Los especialistas señalan que la maloclusión puede tener importantes consecuencias para la salud y la calidad de vida de los niños. Entre ellas destacan las dificultades funcionales, como una masticación ineficaz, alteraciones en la deglución y problemas del habla. Asimismo, determinadas alteraciones de la mordida, como la mordida cruzada, o la respiración oral crónica pueden incrementar el riesgo de trastornos respiratorios, incluidas las apneas del sueño.

A largo plazo, también puede favorecer la aparición de disfunciones de la articulación temporomandibular (ATM). Además, el apiñamiento dental dificulta una correcta higiene bucodental, lo que favorece la acumulación de placa bacteriana y aumenta el riesgo de caries y enfermedad periodontal.

Más allá de las consecuencias físicas, la maloclusión puede tener un notable impacto psicosocial. Diversos estudios han identificado diferencias significativas en la autoestima de los menores afectados, con una repercusión especialmente acusada en las niñas (Iranzo-Cortés et al., 2020).

LA ORTODONCIA INVISIBLE EN EDAD DE CRECIMIENTO

Según Cleardent, la adaptación de alineadores transparentes a la realidad dental de un niño -dientes de leche, piezas en erupción y huesos en crecimiento- es actualmente una realidad clínica de primera línea para pacientes desde los 6 años.

Asimismo, asegura que la ortodoncia interceptiva precoz no solo corrige el problema presente: en muchos casos elimina o simplifica la necesidad de una ortodoncia fija en la adolescencia, reduciendo el coste total del tratamiento.

En este sentido, Cleardent afirma que existe una demanda creciente de evaluación temprana impulsada por padres más informados, pero persiste un gap entre la prevalencia clínica y el número de niños que inician tratamiento.

Las tendencias observada en la red apuntan un incremento sostenido de consultas infantiles, especialmente en el tramo 6 a 10 años, impulsado por sistemas como 'Angel Aligner KiD'. Además de un aumento de casos derivados por hábitos orales detectados en revisión: respiración oral, interposición lingual, mordida cruzada. También se ha notificado un crecimiento de la demanda de segunda opinión de familias que habían recibido recomendación de esperar. El erfil más frecuente es el de niños de 7 a 10 años con clase II esquelética o apiñamiento moderado.

"La maloclusión es el único problema de salud bucodental con una ventana de oportunidad con fecha de caducidad. Actuar durante el crecimiento no es adelantarse: es actuar a tiempo. Cada año de retraso puede significar un tratamiento más largo, más complejo y más costoso", finalizan desde Cleardent.