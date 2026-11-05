El 70% de los pacientes que toman benzodiacepinas, predispuestos a reducir el consumo, según un estudio

Mujer tomando una pastilla. - PEOPLEIMAGES/ISTOCK

OVIEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alrededor del 70% de los pacientes estarían predispuestos a dejar o reducir el consumo de benzodiacepinas, a pesar de llevar una media de más de nueve años tomando estos medicamentos. Así consta en en el estudio piloto Benzoproms presentado en el marco del 29º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (Sefap), que reúne estos días en el Palacio de Congresos de Oviedo a cerca de 500 farmacéuticos de AP de toda España.

"La evidencia científica indica que las barreras a la desprescripción de benzodiacepinas incluyen tanto factores relacionados con el paciente como con los profesionales sanitarios o el sistema asistencial: percepción de que el tratamiento sigue siendo eficaz, miedo a la abstinencia o a la reaparición de los síntomas, falta de información, inercia terapéutica o dificultades para garantizar un seguimiento adecuado", ha explicado Carmen Herrero Domínguez-Berrueta, farmacéutica de atención primaria de la Dirección Asistencial Noroeste (DANO) de Madrid.

España es uno de los países del mundo con mayor consumo de benzodiacepinas y otros hipnosedantes. Se estima que más del siete por ciento de la población toma estos fármacos a diario y las cifras de consumo superan las 110 dosis diarias por cada 1.000 habitantes. Estos fármacos psicotrópicos, que actúan como depresores del sistema nervioso central, se utilizan fundamentalmente para el tratamiento de la ansiedad, el estrés y el insomnio.

Las recomendaciones indican que el tiempo de uso no debería ser superior a 4 semanas para el insomnio y a 8-12 semanas para la ansiedad, ya que por encima de esos márgenes su consumo puede conllevar graves riesgos para la salud física y mental. Sin embargo, diversos estudios realizados en España demuestran que estos fármacos acaban cronificándose en muchos pacientes durante años e, incluso, décadas.

"Lo más relevante es que estos resultados es que muestran que cuando se pregunta al paciente podemos encontrarnos con que sí existe predisposición por su parte para plantearse una deshabituación de estos medicamentos. Esto representa una oportunidad para promover una revisión individualizada de los tratamientos, escuchar las preferencias de cada persona y facilitar, cuando sea clínicamente adecuado, una deshabituación gradual y supervisada", ha afirmado Carmen Herrero.

El estudio piloto consiguió, seis meses después de preguntar a los pacientes si serían favorables a la retirada de las benzodiacepinas, la deprescripción en un 19,6% de los casos y la reducción de la dosis en otro 15%. Es decir, que más de uno de cada tres pacientes participantes en el estudio habían avanzado hacia la reducción o retirada del tratamiento a partir del conocimiento de su predisposición a la deshabituación.