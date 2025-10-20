El 70% de los españoles teme más sufrir deterioro cognitivo que cualquier otro signo de la edad

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 70 por ciento de los españoles teme más el deterioro cognitivo que cualquier otro signo de la edad, una inquietud que supera a la preocupación por los cambios en la apariencia física, que preocupan a un 15 por ciento de los encuestados, según revela el primer estudio 'Bienvejecer', elaborado por las consultoras Alpha Research y Burson para ASISA.

El estudio, realizado a 2.000 españoles entre 30 y 50 años, destapa una brecha entre la percepción social y los valores personales. Si bien un 87 por ciento de los españoles cree que la sociedad está principalmente centrada en los signos estéticos del envejecimiento, a nivel personal, la realidad es muy distinta: un 95 por ciento se desmarca y afirma que su mayor prioridad es la salud y el bienestar, frente a un 5 por ciento que sigue dando más importancia a la estética.

Esta brecha entre la percepción social y la preocupación individual se manifiesta de forma diferente en el territorio y por género. El miedo al deterioro cognitivo es especialmente alto en comunidades como Castilla-La Mancha (78%) y Aragón (75%), mientras que la preocupación por la apariencia física es más relevante en Cantabria y Baleares, alcanzando picos de en torno al 20 por ciento, frente al 15 por ciento de media nacional.

Además, son las mujeres quienes expresan mayor preocupación por el envejecimiento en general (76% frente al 66% de los hombres) y, en concreto, por los problemas de salud y la posible pérdida de independencia.

Esa preocupación por envejecer bien se traduce en acción. Nueve de cada diez españoles ha incorporado cambios en sus hábitos, principalmente aumentado la práctica de ejercicio físico (54%) y mejorado su alimentación (52%) con el objetivo de cuidar su salud a largo plazo. La principal motivación para estos cambios no es un problema médico previo, sino la concienciación sobre la importancia de la prevención (63%). A la hora de dedicar esfuerzos, las mujeres (27%) tienden más a buscar un equilibrio entre el cuidado de la salud y la estética (ambos por igual), mientras que los hombres (17%) se centran prioritariamente en la salud y el bienestar (61%).

'BIENVEJECER' EMPIEZA EN LA MENTE

El estudio también pone de relieve que el bienestar mental es un pilar del envejecimiento saludable. Más del 90 por ciento de los encuestados considera que la actitud mental es clave para envejecer bien, y uno de cada dos cree que el envejecimiento es un proceso natural en el que se puede influir a través de los hábitos y la prevención.

Esta mentalidad proactiva redefine la propia idea de vejez. La mayoría la sitúa entre los 40 y los 60 años, pero un 16 por ciento considera que no hay una edad concreta, señalando que envejecer depende más del estilo de vida que del calendario. Para los españoles, los hábitos de vida saludables (48%) son el factor más determinante para envejecer bien, muy por encima de la genética (27%).

El resto de los encuestados atribuye el 'bienvejecer' a factores como la concienciación y el autocuidado (9%), la atención médica y el seguimiento constante (9%) o, en menor medida, a la suerte y las circunstancias de la vida (7%). De hecho, la visión del futuro es optimista. La mayoría se ve autónomo y con buena calidad de vida (37%) o saludable y activo (24%) a partir de los 70 años.

Según los autores, tal y como muestra este estudio, en España el ideal de juventud se está transformando. Cada vez más personas asocian el bienestar con la salud, la prevención y el equilibrio mental, y no con la lucha contra el paso del tiempo. Envejecer ya no se percibe como una pérdida, sino como una oportunidad para cuidarse mejor y vivir con plenitud todas las etapas de la vida.