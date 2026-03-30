El 67% de los españoles con ingresos altos visitó al dentista en 2025, frente al 42% con ingresos bajos

Archivo - Imagen de recurso de una dentista examinando a una paciente. - ANTONIOGUILLEM/ISTOCK - Archivo

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 67,4 por ciento de las personas de 16 años o más con altos ingresos acudió al dentista durante 2025 en España, frente al 42,3 por ciento de quienes tienen ingresos bajos, lo que representa una diferencia de casi 25 puntos.

Así lo indica la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con la participación de 72.000 personas. Los datos señalan que las personas con mayores ingresos también acudieron en 2025 con mayor frecuencia al médico especialista que las que tenían ingresos bajos (68,1% frente a 50,4%). Sin embargo, los porcentajes presentan pocas diferencias en las visitas al médico de familia (79,3% en los hogares con ingresos bajos, frente a 81,2% en los de ingresos altos).

En general, el 81,3 por ciento de las personas de 16 o más años acudió al médico de familia en el año 2025, el 58,7 por ciento visitó a un especialista y el 55, por ciento acudió al dentista en los 12 meses previos a la entrevista. Estos porcentajes superan en 3,7, 2,9 y 3,1 puntos, respectivamente, los registrados en 2022.

En 2025, los gastos de asistencia médica (médico de familia o especialista) supusieron una carga pesada para el 8,4 por ciento de los hogares, frente al 7,0 por ciento en 2022. La carga del gasto en medicamentos disminuyó al 6,7 por ciento, desde el 6,9 por ciento en 2022.

Por su parte, la carga de los gastos de asistencia dental aumentó 1,7 puntos, pasando del 17,0 por ciento de los hogares en 2022 al 18,7 por ciento en 2025. Según el nivel de ingresos, al 7,9 por ciento de los hogares con ingresos altos les supuso una carga pesada los gastos de asistencia médica, frente al 8,8 por ciento de los hogares con ingresos bajos.

Lo mismo sucedió con los gastos de asistencia dental o medicamentos. A los hogares con menores ingresos les supuso mayor carga que a los que tenían ingresos altos: 20,2 por ciento frente a 13,3 por ciento en el caso de la asistencia dental, y 8,5 por ciento frente al 4,2 por ciento en los medicamentos.

LOS ESPAÑOLES BEBEN Y FUMAN MENOS, PERO COMEN MENOS FRUTAS Y VERDURAS

Las personas de 16 años o más en España bebieron menos alcohol y fumaron menos en 2025; sin embargo, también consumieron menos frutas y verduras. Así, el 15 por ciento de la población afirma haber fumado a diario en 2025, frente al 17,1 por ciento en 2022. Por su parte, el 78,4 por ciento declara no haber fumado en los 12 últimos meses, porcentaje algo superior al 76,6 por ciento registrado en 2022.

Respecto al consumo de alcohol en el último año, se observa un descenso generalizado. El 5,6 por ciento de la población bebió a diario y el 24,1 por ciento lo hizo algunas veces a la semana, porcentajes inferiores a los registrados en 2022 (7,5% y 27,2%, respectivamente). También aumenta la proporción de personas que no consumieron alcohol, que pasa del 31,3 por ciento en 2022 al 33,9 por ciento en 2025.

Atendiendo al nivel de ingresos, el 15,9 por ciento de las personas con ingresos más bajos fueron fumadores diarios en 2025, frente al 11,5 por ciento de las personas con ingresos más altos. Por su parte, el 4,8 por ciento de las personas con ingresos más bajos consumieron a diario bebidas alcohólicas, frente al 6,5 por ciento de las personas con ingresos más altos.

En cuanto a la alimentación, el 63,2 por ciento de las personas afirmó comer fruta a diario en 2025, frente al 67,1 por ciento en 2022. El consumo de verduras, ensaladas o legumbres también desciende: el 47,7 por ciento de la población afirma consumir verdura a diario, 3,3 puntos menos que en 2022.

Atendiendo al nivel de ingresos, las personas con ingresos más altos presentaron mayor frecuencia de consumo diario de fruta (68,9%) que las de ingresos más bajos (57,4%). Lo mismo ocurrie con el consumo de verduras, ensaladas o legumbres (51,5% frente a 46,0%).

Sobre la obesidad, afectó al 14,7 por ciento de la población de 16 y más años en 2025, mismo porcentaje que en 2022. El 35,8 por ciento presentaba sobrepeso, una décima más que en 2022. Por nivel de ingresos, la obesidad afectó más a las personas con ingresos bajos (17,3%) que a las de ingresos altos (10,8%). De igual modo, el sobrepeso afectó más a las personas con ingresos bajos (36,9%) que a las personas con ingresos altos (33,3%).