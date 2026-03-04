El 64% de personas con obesidad atribuye su peso a decisiones personales, pese a que la OMS la considera una enfermedad

Archivo - Imagen de recurso de una persona con obesidad. - HOSPITAL UNIVERSITARIO LA LUZ - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 64 por ciento de las personas con obesidad en España creen que su enfermedad se puede prevenir mediante decisiones personales, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica la obesidad como una enfermedad crónica y recidivante.

Así lo indica el estudio internacional 'Percepciones globales sobre la obesidad', que la compañía Ipsos ha presentado en el marco del Día Mundial de la Obesidad y en el que han participado 3.094 personas con obesidad y 11.406 sin obesidad.

En España, más de la mitad (57%) de las personas con obesidad están de acuerdo en que dieta y ejercicio por sí solos pueden resolver la obesidad en la mayoría de las personas, mientras que solo un 44 por ciento reconoce que la genética y la biología son causas primarias, lo que sugiere que muchos todavía se sienten personalmente responsables tanto de la enfermedad como de su solución.

"Los hallazgos en España son un reflejo claro de la imagen global, mostrando con qué profundidad se internaliza la narrativa de la responsabilidad personal. Las personas con obesidad entienden desde el punto de vista intelectual que es un problema médico, pero, aún así se culpan a sí mismas", ha indicado Roberto Cortese, director de los estudios de seguimiento de Ipsos sobre la obesidad y las enfermedades cardiometabólicas de Ipsos.

No obstante, la investigación resalta una contradicción: más de dos tercios (un 69%) de las personas con obesidad en España también reconocen que la obesidad es un problema médico que requiere tratamiento continuo. "Esto revela una desconexión compleja entre la comprensión intelectual y la creencia internalizada", señalan los autores.

Además, aunque un 90 por ciento de las personas con obesidad en España se han planteado perder peso, o se les ha aconsejado perder peso, solo un 35 por ciento había consultado a un médico en relación con su peso durante el pasado año.

Por su parte, las personas con obesidad en España que habían consultado con un médico acerca de su peso notificaron que las recomendaciones del médico se centraron normalmente en cambios en el estilo de vida, como una alimentación más sana (61%), hacer más ejercicio (60%) y comer porciones más pequeñas (43%).

UN PEAJE OCULTO EN LA VIDA COTIDIANA

Solo un 37 por ciento de las personas con obesidad en España están satisfechas con su salud física, en comparación con un 65 por ciento de las personas que no tienen obesidad.

También hay un profundo impacto negativo en la satisfacción en cuanto a múltiples dimensiones de la vida en el caso de las personas con obesidad, incluidas áreas profundamente personales, como la confianza en sí y la autoestima (77%) y el bienestar emocional y mental (76%).

En España, las personas con obesidad tienen más del doble de probabilidades que las personas sin obesidad de sentirse juzgadas frecuentemente como perezosas a causa de su peso (32% frente a 15%), y de tener ansiedad en relación con la forma en que otros las perciben (35% frente a 17%).