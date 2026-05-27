El 60,7% de la población española considera que la lucha contra el cambio climático mejorará su salud

Presentación del cuarto informe estatal sobre la percepción social de la transición ecológica en España del Observatorio de Transición Justa, impulsado por Fundación Moeve y coordinado por Red2Red - OBSERVATORIO DE TRANSICIÓN JUSTA

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La población española considera que la lucha contra el cambio climático conllevará beneficios ambientales y de salud, ya que el 65,7% cree que contribuirá a reducir la contaminación del aire, el 63,1% considera que ayudará a tener entornos urbanos más limpios y el 60,7% prevé efectos positivos sobre la salud.

Además, el 56% de la población española considera que combatir el cambio climático debe ser una prioridad de actuación, mientras que el 77,9% cree "con total seguridad" que está ocurriendo, según se desprende del cuarto informe estatal sobre la percepción social de la transición ecológica en España, presentado este miércoles por el Observatorio de Transición Justa.

El estudio, impulsado por Fundación Moeve y coordinado por Red2Red, refleja una ciudadanía consciente del cambio climático y, al mismo tiempo, exigente con el hecho de que la transición se centre en el bienestar, resiliencia, empleo y beneficios tangibles para las personas y los territorios.

Para la elaboración del informe se ha realizado una encuesta a 3.284 personas residentes en España, con un diseño muestral representativo por comunidad autónoma, sexo, edad y tamaño del municipio. El trabajo de campo se realizó entre enero y febrero de 2026.

Los datos confirman que el consenso climático sigue siendo amplio, aunque pierde intensidad cuando la transición se percibe como alejada de las necesidades cotidianas. En este contexto, el estudio apunta a la necesidad de reforzar un relato más práctico, centrado en bienestar, resiliencia, empleo y beneficios tangibles para las personas y los territorios.

En concreto, la transición ecológica se percibe cada vez más como una oportunidad si se acompaña de políticas de apoyo, formación e inversión. La creación de empleo aparece como el principal beneficio socioeconómico asociado al proceso, señalado por el 56% de la ciudadanía (16 puntos por encima de 2024), mientras que también gana peso su papel como motor de modernización, cohesión y crecimiento.

Los encuestados también muestran una clara preferencia por políticas que faciliten la acción y reduzcan barreras económicas. En este sentido, las medidas con mayor respaldo son los planes de rehabilitación energética en hogares (75,2%), la prohibición de plásticos de un solo uso (72,7%) y las campañas de sensibilización sobre consumo sostenible (67%).

En cambio, las medidas percibidas como restrictivas o con coste directo generan menor apoyo. Esta tendencia, añade el estudio, subraya la importancia de avanzar mediante incentivos, simplificación administrativa, acompañamiento y pedagogía, especialmente en aquellos territorios donde el despliegue de nuevas infraestructuras requiere mayor diálogo y legitimidad social.

APOYO A ENERGIAS RENOVABLES

Por otra parte, el apoyo a las energías renovables sigue siendo mayoritario, sobre todo en el caso de la solar (84%) y la eólica (78%). El hidrógeno verde mantiene también una valoración relevante (69%) como tecnología asociada a innovación y modernización.

En cuanto a la transición ecológica se percibe como una oportunidad ya que el 50,3% la considera una oportunidad en el corto plazo y el 62,9% en el largo plazo. Esta percepción mejora cuando la transición se plantea como una agenda de bienestar, empleo, resiliencia y protección de los territorios y personas más expuestas.

En la presentación, Anabel Suso, coordinadora del informe y directora de Innovación de Políticas Públicas de Red2Red, ha indicado que "los datos de esta edición muestran que la transición ecológica mantiene un amplio respaldo social, pero también que la ciudadanía es cada vez más exigente con la forma en que este proceso se desarrolla".

"El reto ya no es solo explicar el objetivo climático, sino conectar la transición con beneficios concretos en salud, empleo, vivienda, movilidad y bienestar cotidiano", ha enfatizado.

Por su parte, la directora general de Fundación Moeve, Teresa Mañueco, ha destacado que "este informe permite escuchar a la sociedad y entender cómo evolucionan sus percepciones ante uno de los grandes procesos de transformación de nuestro tiempo".

"Sus resultados nos ayudan a identificar barreras, oportunidades y aprendizajes clave para avanzar hacia una transición ecológica justa, inclusiva y conectada con las preocupaciones reales de las personas y los territorios", ha indicado.