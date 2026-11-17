El 52,9% de personas con dermatitis atópica moderada tiene un impacto en la calidad de vida equiparable al de la grave - INCYTE/AADA

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La paciente y presidenta de la Asociación de Afectados por Dermatitis Atópica (AADA), África Luca de Tena, y el director médico de la compañía farmacéutica Incyte Iberia, el doctor Jacob González, han presentado los resultados nacionales de la encuesta europea 'TOPIQAL', que evidencian que más de la mitad de las personas con dermatitis atópica moderada tiene un impacto en calidad de vida equiparable al de la grave, y es que el 52,9 por ciento reconoce consecuencias negativas sobre su autoestima y confianza.

"La piel atópica esconde una realidad que va más allá de la carga física", pero los pacientes de la enfermedad en su nivel moderado la integran "en su rutina y tienden a tirar para adelante"", lo que es una "normalización" que "puede ser interpretada desde fuera como que es una patología irrelevante o que se tiene el control total sobre ella, cuando en realidad se convive con una carga sostenida, especialmente emocional y psicológica, que no siempre se verbaliza ni se reconoce", ha sostenido la primera.

Debido a ello, y con motivo de la celebración, el 27 de noviembre, del Día Nacional de la Dermatitis Atópica, se ha llevado a cabo el estudio impulsado por la AADA e Incyte, en el que se concluye que la dermatitis atópica moderada puede tener un impacto sobre la vida de las personas que la padecen mucho mayor de lo que su clasificación clínica puede dar a entender.

"Aún hay muchas cosas que no sabemos sobre la dermatitis atópica moderada", ha explicado al respecto González, quien ha añadido que el "compromiso" es "marcar la diferencia en las vidas de las personas que, como en este caso, por el hecho de tener una patología clasificada como moderada no quiere decir que sea menos importante, ya que tiene un considerable impacto emocional sobre ellos y su entorno". "Por eso, y de la mano de los pacientes, trabajamos para poner a su disposición tanto tratamientos innovadores como soluciones a sus necesidades no cubiertas también desde una perspectiva sociosanitaria", ha declarado.

En la misma línea, el jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario La Paz de Madrid, el doctor Pedro Herranz, ha expuesto que "entre la dermatitis atópica moderada y la grave existe una línea muy sutil". "Hay pacientes que sufren muchísimo la enfermedad, con lesiones intensas, mucho picor o afectación de zonas visibles, pero se les clasifica como moderados cuando en realidad necesitan atención hospitalaria", ha apuntado.

CASI DOS DE CADA TRES OCULTAN LAS ZONAS DE PIEL AFECTADAS

De esta manera, "la dermatitis atópica que llamamos moderada tiene, en muchos casos, poco de moderada", ha incidido, y es que los pacientes presentan niveles de estigmatización prácticamente idénticos a los de quienes tienen enfermedad grave (puntuaciones de 19,25 vs 19). Así, y según la encuesta realizada en España a 1.047 pacientes adultos -el 42,2 por ciento con dermatitis atópica moderada-, el 63,8 por ciento oculta las zonas de piel afectadas, el 48,6 por ciento evita aparecer en fotografías familiares, la mitad ha modificado hábitos cotidianos y el 45 por ciento refiere limitaciones en su vida personal.

Junto a ello, un 67 por ciento reconoce tener un sueño no reparador; un 69,2 por ciento, dificultad para conciliar el sueño; y un 63,8 por ciento, cansancio diurno excesivo. "El picor, las lesiones visibles o la preocupación por el estado de la piel pueden condicionar muchas decisiones cotidianas", ha manifestado, al hilo, Luca de Tena, mientras que Herranz ha indicado que "hay que evaluar no solo la piel, sino también la vida de las personas", y es que "es un error considerar moderado a un paciente que pasa la noche rascándose y después tiene dificultades para trabajar".

Además, el sanitario ha subrayado que es necesario "facilitar un acceso precoz a tratamientos seguros y eficaces que permitan individualizar la atención". "No hay dos pacientes de dermatitis atópica iguales y existen zonas especialmente sensibles, como la cara y el cuello, cuya afectación puede tener un impacto muy importante en su vida", ha sostenido.

Los pacientes "necesitan un tratamiento integral e individualizado porque, aunque puede parecer sencilla o una enfermedad menor, es una enfermedad muy heterogénea en lo que a síntomas, lesiones, localizaciones o afectaciones en calidad de vida se refiere", ha afirmado su representante, que ha asegurado que el objetivo "es no solo mejorar la piel, sino normalizar su vida, lo que conlleva una valoración médica adecuada".