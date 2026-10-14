El 49% de la población no considera el hígado un organo vital y el 55% ignora qué es el hígado graso

Archivo - Ilustración de un hígado dañado - ERANICLE/ ISTOCK - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 49 por ciento de los españoles no considera que el hígado sea un órgano vital, una falta de información que asciende al 67 por ciento entre los jóvenes de 18 a 24 años, y el 55 por ciento desconoce qué es el hígado graso, una patología que afecta a más de 10 millones de personas en España, alrededor del 25% de la población, según el primer Barómetro del Hígado Graso de la Federación Española del Hígado (FEH).

Además, el 92 por ciento de los españoles responsabiliza al propio enfermo de su patología, mientras que solo un 24 por ciento comprende el peso determinante de los factores genéticos y metabólicos. Y casi la mitad de la población (46%) ignora que el hígado graso aumenta el riesgo de sufrir un ictus; un 41 por ciento desconoce su relación directa con el infarto de miocardio, y el 70 por ciento desconoce que puede derivar en trasplante.

Los resultados de la investigación, que se enmarca en un mes enfocado en la sensibilización sobre el cáncer de hígado, cuyo Día Mundial se conmemora el 30 de octubre, se realiza sobre una muestra de 1.512 personas, y analiza el grado de conocimiento de la población sobre esta afección, conocida clínicamente como patología hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica (MASLD/MASH).

En cuanto a la desinformación sobre su evolución clínica y pronóstico, un 35 por ciento de la población ignora que se trata de una condición silenciosa que avanza sin mostrar señales ni causar malestar hasta fases avanzadas -un porcentaje que alcanza el 50% entre los menores de 35 años-. Asimismo, un 32 por ciento cree erróneamente que es una dolencia irreversible, omitiendo que, detectada a tiempo, se puede revertir.

"El hígado graso es la gran epidemia silenciosa del siglo XXI. El hecho de que más de un tercio de la ciudadanía no sepa que avanza sin presentar síntomas dificulta enormemente el diagnóstico precoz y la intervención oportuna en atención primaria", explica Josep María Martínez Rodríguez, vicepresidente de la Federación Española del Hígado en España.

Por otro lado, un 77 por ciento atribuye su origen únicamente a 'malos hábitos' individuales (dieta y sedentarismo), mientras que solo un 24% comprende el peso determinante de los factores genéticos y metabólicos. Y el 53 por ciento de los encuestados considera que el hígado graso es una patología exclusiva de personas con sobrepeso u obesidad. Esta percepción genera una falsa sensación de seguridad en personas con un índice de masa corporal normal que padecen disfunción metabólica, lo que contribuye a retrasar su diagnóstico.

"Atribuir el hígado graso únicamente al estilo de vida es una simplificación injusta y peligrosa. Creer que es exclusivo de personas con sobrepeso o culpabilizar al enfermo genera un estigma que aleja a los pacientes de las consultas y hace que muchas personas con peso normal ignoren que también están en riesgo", apunta Martínez Rodríguez.