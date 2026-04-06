Archivo - Hasta el 45% de pacientes reumáticos podría sufrir sarcopenia pese a ser prevenible con ejercicio de fuerza y dieta - PAPERKITES/ISTOCK - Archivo

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Reumatología (SER) ha puesto de manifiesto que hasta el 45 por ciento de los pacientes reumáticos podría sufrir sarcopenia, que es una pérdida progresiva y generalizada muscular prevenible con la práctica de ejercicios de fuerza y con el seguimiento de una dieta adecuada.

Esta complicación "se puede prevenir y evitar a través de intervenciones basadas en ejercicio regular de fuerza/resistencia y nutrición a través de ingesta de proteínas de calidad, vitamina D y un buen control de la inflamación", ha explicado la reumatóloga del madrileño Hospital Universitario Fundación Alcorcón, la doctora Raquel Almodóvar.

A juicio de la también coordinadora de 'Reumafit', que es un proyecto de esta sociedad científica nacido en 2020 para subrayar la importancia de la actividad física en personas con enfermedades reumáticas, la sarcopenia "puede tener un gran impacto en los pacientes reumáticos, por lo que su identificación precoz y tratamiento integral contribuyen a mejorar la función muscular, reducir el riesgo de discapacidad y preservar la calidad de vida".

Asociada a una reducción de la masa muscular y de la función física, y vinculada a diferentes patologías inflamatorias crónicas, como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico y la espondiloartritis, esta también afecta de forma más frecuente en otras, como la artrosis y la osteoporosis.

Frente a ella, y en el marco de la celebración, este lunes, 6 de abril, del Día Mundial de la Actividad Física, Almodóvar ha insistido en que "el objetivo es revertir el círculo vicioso de inflamación, inactividad y pérdida de masa muscular mediante una estrategia multidisciplinar basada en la combinación de ejercicio regular de fuerza, una alimentación con proteínas de calidad, vitamina D y un buen control de la inflamación".

PROYECTO 'REUMAFIT'

En este contexto, la SER han elaborado nuevos materiales con contenido específico sobre la sarcopenia en personas con enfermedades reumáticas, dentro de 'Reumafit'. Con ello, refleja los beneficios del ejercicio en la mejora del metabolismo muscular a través de múltiples vías: mecánica, hormonal, metabólica y regenerativa, mejorando la fuerza y la masa muscular.

"La verdadera prevención y tratamiento de la sarcopenia debe centrarse en realizar ejercicios de fortalecimiento basados en contracciones musculares contra una resistencia externa (pesos, bandas elásticas, etc.) que se opone a la acción del músculo que se quiere fortalecer", ha proseguido esta especialista, que ha agregado que, así, "se aumenta la masa muscular, se mejora la fuerza, la potencia y la resistencia a la fatiga de los músculos que se ejercitan".

Además, ha destacado que este tipo de actividad fortalece "los tejidos cercanos (tendones, huesos, ligamentos y cartílagos)", así como mejora el sistema cardiovascular y pulmonar, el metabolismo, la inmunidad, el bienestar psíquico y la capacidad cognitiva. También, previene las caídas y disminuye el riesgo de muerte por cualquier causa, para lo que es suficiente dedicar entre hora y hora y media a la semana.

"El consumo de proteínas es un macronutriente clave para la síntesis del músculo, favoreciendo la masa y la fuerza muscular", ha proseguido Almodóvar, que ha añadido que se aconseja un incremento en el aporte de proteínas de alta calidad con la dieta, pero siempre que sea posible, a través de alimentos saludables (pollo, pavo, pescado, legumbres, huevos, algunos lácteos, etc.).

De esta forma, las recomendaciones actuales son de uno a 1,2 gramos de proteínas por kilogramo de peso corporal en los mayores, cantidad que puede aumentar en situaciones de enfermedad reumatológica crónica a entre 1,2 y 1,5. Asimismo, hay que tener en cuenta que el déficit de vitamina D se asocia a debilidad muscular y mayor riesgo de caídas y que, en definitiva, la dieta mediterránea se ha relacionado con efectos positivos sobre la función muscular.