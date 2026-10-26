El 43% de las muertes de bomberos en acto de servicio en Estados Unidos fue de origen cardíaco

Archivo - Imagen de archivo de Bomberos en Los Ángeles (EEUU) - Zin Chiang/dpa - Archivo

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los eventos cardíacos representan casi la mitad de todas las muertes de bomberos en servicio en los Estados Unidos, una proporción que ha aumentado constantemente en las últimas tres décadas, según un estudio de la Universidad de Ciencias de la Salud Cedars-Sinai (Estados Unidos).

Los hallazgos, publicados en la revista 'JACC: Advances', sugieren que los exámenes médicos anuales podrían no detectar afecciones cardíacas que ponen a los bomberos en riesgo de muerte súbita cardíaca. Las recomendaciones nacionales de detección se basan principalmente en pruebas de esfuerzo, las cuales podrían no detectar algunas afecciones cardíacas.

"Nuestra investigación demuestra que podría haber un punto ciego en lo que respecta a los exámenes cardíacos rutinarios para bomberos en los Estados Unidos.", asegura el doctor Alan Kwan, profesor adjunto de Cardiología en el Instituto del Corazón Smidt de Cedars-Sinai y autor principal del estudio. "Identificar las afecciones cardíacas cuando aún pueden tratarse es fundamental para abordar estos nuevos hallazgos".

Los investigadores descubrieron que muchas muertes de bomberos en acto de servicio estaban relacionadas con la enfermedad de las arterias coronarias, también conocida como estrechamiento de las arterias que irrigan el corazón. Pero un número mayor estaba vinculado a algo más difícil de detectar: ??un aumento de la masa muscular del corazón.

El agrandamiento del músculo cardíaco, que puede manifestarse de diversas formas, no se detecta fácilmente con las pruebas de esfuerzo estándar a las que se someten los bomberos como parte de su examen físico anual. Durante su entrenamiento, los bomberos desarrollan músculo cardíaco, lo que puede reflejar cambios cardíacos propios del atletismo, pero también puede enmascarar cambios en el músculo cardíaco causados ??por afecciones cardíacas peligrosas.

"Es posible que sea necesario actualizar las directrices nacionales de salud para bomberos e incluir la detección del exceso de masa muscular cardíaca", comenta la doctora Susan Cheng, autora del estudio y jefa del departamento de Cardiología del Instituto del Corazón Smidt. "No está claro por qué los bomberos parecen tener un mayor riesgo de padecer esta afección, por lo que necesitamos obtener más información mediante investigaciones adicionales".

Los investigadores revisaron los registros de la Administración de Incendios de Estados Unidos que documentan 3.401 muertes de bomberos en acto de servicio entre 1990 y 2025 y descubrieron que el 43% fueron de origen cardíaco.

El equipo analizó las muertes de bomberos entre 1990 y 2019, antes de la pandemia de Covid-19. Durante ese período, las muertes en acto de servicio disminuyeron en general, pero la probabilidad de que una muerte en particular estuviera relacionada con un problema cardíaco aumentó un 2,2% cada año. En la población general de Estados Unidos, la tendencia fue la opuesta: las muertes por causas cardíacas, como proporción del total de fallecimientos, disminuyeron un 1,3% anual.

"Esta tendencia sugiere que la prevención de muertes cardíacas en acto de servicio no ha avanzado al mismo ritmo que otras áreas de la seguridad de los bomberos", concluye Kwan. Este trabajo se basa en investigaciones previas que indican que los eventos cardíacos son una causa importante de muerte entre los bomberos.

"Planeamos continuar nuestro estudio sobre los riesgos para la salud de los bomberos para fundamentar las iniciativas de prevención", concluye.