El 32% de los ingresos en UCI por accidente de tráfico implican a una moto

Archivo - Paciente de cuidados intensivos. - PEOPLEIMAGES/ISTOCK - Archivo

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 32,5 por ciento de los ingresos en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por accidente de tráfico implican a una moto, que es el vehículo más involucrado en este tipo de hospitalizaciones, seguido del coche (26%) y la bicicleta (13,2%), según se desprende del Registro RETRAUCI de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC).

En España, el 45 por ciento de los traumas que ingresan en una UCI son consecuencia de un accidente de tráfico. El perfil más habitual de paciente a lo largo de 2025 fue el de un varón de alrededor de 46 años, involucrado en un accidente de moto y dado de alta de la UCI a los cuatro días, siendo necesaria cirugía urgente en las primeras 24 horas solo en un 38,5 por ciento de los casos.

El Registro RETRAUCI, que cuenta con más de 20.000 casos analizados, refleja un cambio de tendencia en la última década. En 2015, también era un varón de mediana edad el perfil del ingresado más prevalente, pero conducía un coche en el 35,7 por ciento de los casos.

De este modo, a lo largo de los 10 años siguientes, se observa que el automóvil es el único tipo de vehículo cuya presencia en accidentes de tráfico con ingreso en UCI ha descendido. Mientras, las motos, bicicletas y la irrupción del patinete eléctrico, que supone el cuatro por ciento del total, representan ya el 50 por ciento de los ingresos en UCI por accidente de tráfico.

El coordinador del registro e intensivista del Hospital Univ. 12 de Octubre de Madrid Jesús A. Barea ha explicado que "los datos reflejan fielmente los cambios demográficos y sociales en España, así como la transformación de la movilidad urbana".

"Estas cifras resaltan la vulnerabilidad de motoristas, ciclistas y conductores de patinetes en caso de accidente", ha aseverado la también coordinadora del RETRAUCI e intensivista del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander Ángeles Ballesteros.

ATROPELLOS LIGERAMENTE AL ALZA

Respecto a los ingresos en UCI por atropello, los datos del registro RETRAUCI muestran una tendencia ligeramente al alza en esta última década, pasando del 16,1 al 17,4 por ciento del total de casos. Las cifras más bajas siguen siendo los años de la pandemia, consecuencia de la menor densidad de tráfico y, también, de peatones.

La gravedad de los pacientes, según indicadores clínicos, muestra un descenso del traumatismo craneoencefálico grave, del 41,1 por ciento en 2015 al 38,4 por ciento actual. En cambio, aumentó el traumatismo abdominal grave, presente en el 20,7 por ciento de los ingresos, cuando en 2015 era el 15,2 por ciento.

"La estancia en UCI se ha mantenido similar. Actualmente, la mitad de los pacientes reciben el alta y son trasladados a planta en los cuatro primeros días", ha comentado la doctora Ballesteros, quien ha puesto en valor los datos del registro, ya que avalan "la calidad de la asistencia en las UCI como unidades de diagnóstico y soporte, respondiendo a tiempo, sin variabilidad y de modo coordinado, gracias a la especialización en este tipo de pacientes".

Gracias al registro, los intensivistas han podido constatar resultados similares a los publicados en otros países europeos, así como una mejora en la calidad de la asistencia. "La implantación de estrategias avanzadas de control de daños ha permitido disminuir las complicaciones, además de una reducción significativa en el uso de hemoderivados", ha destacado el doctor Barea, quien ha señalado que la tasa de supervivencia, que en 2025 se situó en el 89,9 por ciento, continúa siendo "excelente".

El registro RETRAUCI cuenta con una decena de UCI pediátricas inscritas, que se suman a las más de 70 UCI de adultos y a los más de 150 investigadores que participan activamente.