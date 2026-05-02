El 27,6% del alumnado con implante coclear sufre acoso escolar, según la Federación AICE

MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España (Federación AICE) alerta sobre la especial vulnerabilidad del alumnado usuario de implante coclear frente a situaciones de acoso en el entorno educativo.

Según un estudio impulsado por la entidad y publicado en Journal of Deaf Studies and Deaf Education, el 27,6% de estos estudiantes ha sufrido acoso escolar.

De este porcentaje, un 11,3% lo experimenta de forma ocasional y un 16,3% de manera severa, lo que supone triplicar las probabilidades de sufrir exclusión, violencia o rechazo respecto a otros estudiantes.

Las consecuencias del acoso, según las propias víctimas, incluyen un empeoramiento del estado de ánimo, una baja autoestima y una reducción significativa de la interacción social. Estas situaciones, sumadas a las dificultades auditivas, pueden afectar gravemente al desarrollo personal y a la integración social del alumnado.

Ante esta realidad, la Federación AICE hace un llamamiento a la sensibilización, la empatía y la acción por parte de toda la comunidad educativa. La entidad subraya la necesidad de educar en el respeto a la diversidad y fomentar entornos escolares inclusivos y seguros.

"Es fundamental que docentes, familias, administraciones y alumnado trabajen de forma conjunta para erradicar el acoso escolar y garantizar la igualdad de oportunidades", señala Inmaculada Soto, Presidenta de la Federación AICE.

Asimismo, la Federación AICE insta a las instituciones educativas a reforzar las políticas de prevención y actuación frente al acoso escolar, prestando especial atención a las necesidades del alumnado con discapacidad auditiva y usuarios de implantes cocleares.

La entidad recuerda que la diversidad en el aula debe entenderse como un valor y no como una debilidad, y defiende la creación de espacios donde todos los estudiantes puedan desarrollarse en condiciones de respeto y seguridad.