250.000 menores de 5 años son hospitalizados en Europa cada año por el virus respiratorio sincitial, según el ECDC

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para el Control de las Enfermedades (ECDC)recuerda que en la UE, Noruega y el Reino Unido, el virus sincitial respiratorio (VSR) provoca la hospitalización de unos 250 000 niños menores de cinco años, algunos de los cuales requieren cuidados intensivos, y de aproximadamente 156 000 adultos cada año; de promedio, se estima que una de cada dos personas que dio positivo por VRS durante la temporada de invierno 2024/25 era un niño pequeño menor de 4 años.

Ante el comienzo de la temporada 2025/26 de enfermedades respiratorias, recuerda que las próximas semanas y meses, los grupos vulnerables a enfermedades respiratorias graves, especialmente los lactantes, corren riesgo de infección. Por este motivo ha publicado un documento que describe estrategias eficaces para que los países de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo (UE/EEE) mitiguen el impacto de la enfermedad por VSR en lactantes mediante programas de vacunación.

Los países deberían concienciar a la comunidad y a los profesionales sanitarios sobre el riesgo de VRS para los lactantes, los factores de riesgo de una enfermedad más grave en lactantes y niños, y la disponibilidad de inmunización e información sobre otras medidas preventivas como mantener una buena higiene y etiqueta respiratoria. Asimismo, deben tomar decisiones sobre si implementar programas de inmunización contra el VSR pueden aprender de la experiencia de los países de la UE que ya cuentan con programas eficaces de inmunización infantil contra el VSR (anticuerpos monoclonales de acción prolongada, vacunación materna o una combinación de ambos).

Los países que cuentan con programas de vacunación contra el VSR deben preparar, implementar o fortalecer sistemas para monitorear la efectividad de dichos programas, utilizando sistemas de vigilancia y sistemas que vinculen los datos de vacunación con los registros de salud individuales de los lactantes. Además, se debe realizar un monitoreo continuo de la seguridad de los productos de vacunación contra el VSR..

En la UE/EEE, se han autorizado dos vacunas contra el VSR para adultos mayores de 60 años: Arexvy (GSK) y mResvia (Moderna); una vacuna contra el VSR para adultos mayores de 18 años (Abrysvo, Pfizer); y otra para madres (Abrysvo, Pfizer). También se están desarrollando vacunas candidatas vivas atenuadas dirigidas a la población pediátrica mediante administración intranasal. Estas vacunas se atenúan mediante diversos métodos, como la eliminación de la proteína reguladora M2-2 del ARN del VSR.

Asimismo, los países deberían reforzar la vigilancia del VRS mediante la integración con las redes de vigilancia de infecciones respiratorias ya establecidas, lo que permitiría una comprensión integral de la epidemiología del VRS, incluidas las tendencias de la enfermedad, su gravedad y la distribución por edades